〈時評〉罷免停聽看!

台灣基進立委陳柏惟罷免案領銜人楊文元（前排黑衣者），23日在開票結束後受訪表示，今天是光榮的一刻、贏回民主的一刻，同時也提醒下一個立委，「... 台灣基進立委陳柏惟罷免案領銜人楊文元（前排黑衣者），23日在開票結束後受訪表示，今天是光榮的一刻、贏回民主的一刻，同時也提醒下一個立委，「請記住你對選民的承諾，不要忘記你對這塊土地的承諾」。中央社

2020年6月6日至今，短短一年五個月不到，台灣已經歷了四次全國矚目的罷免投票。除了高市議員黃捷逃過一劫，其餘高雄市長韓國瑜、桃市議員王浩宇、台中立委陳柏惟紛紛中箭落馬。

有道是，不能以成敗論英雄，當然，也就不能以成敗論是非！

首先，由罷免的正當性看：韓國瑜2018／12／25坐上高雄市長寶座後，連朝九晚五的低標都做不到；十個月不到，就以藍營霸主之姿，開始請長假投入2020年總統選舉，慘敗後才銷假重返高雄市府。高雄市長任上，有沒有怠忽職守？遭訴諸罷免，是咎由自取，還是高雄市民不知好歹？

王浩宇有孤鳥性格又自視甚高，素有「不分區議員」之封號，其獨樹一格的問政方式，是否落人外務太多、有虧桃市議員職守之口實？是否種下被罷免的因及罷免通過的果？

黃捷對荒腔走板的韓國瑜市長翻白眼，雖然被韓粉們恨得牙癢癢、是拔之而後快的眼中釘，客觀上卻是連三次獲高雄市公民監督公僕聯盟評鑑為十大問政優質議員。遭訴諸罷免，是報復性還是有正當性？

陳柏惟立委任內，院會應出席15次、委員會應出席26次、所屬委員會可質詢25次、法案及預算審查可發言12次，沒有一次缺席！在51項指標下，曾獲2屆公民監督國會聯盟（公督盟）認證為優秀立委（第3會期跌出榜外）！公督盟執行長表示：「公督盟的評鑑拿過兩次優秀立委的，（在總計113名立委中）大概有三十一位委員」！

中國國民黨主席朱立倫，日前引用據稱由其岳父高育仁所創的21世紀基金會所成立的「口袋國會」資料，稱這樣的陳柏惟是零顆星、零提案、零通過的「3零立委」，罷免的正當性何在？在野了還敢為求勝選而以假資訊抹黑造謠若此，當年一黨專政時，倒行逆施的令人髮指，可想而知！

其次，由票數看：韓國瑜的同意罷免939,090票（不同意25,051票），比入主高雄市的892545票還多了46545票，民意向背一清二楚！陳柏惟的同意罷免77899票，比當選立委的112839票足足少了34940票；不同意罷免的73433票與同意罷免票又僅差4466票，選罷法信度與效度的捉襟見肘已昭然若揭！

總之，罷免、「霸」免差很大──不稱職的民代被罷免掉，吾人不但不反對、沒話說，還樂觀其成；但是，像中國國民黨操作的「反淘汰」報復式「霸」免，會製造劣幣驅逐良幣的政治環境，層級還由議員拉高到立委，中國也由默不作聲變大敲邊鼓，就是唯恐台灣不亂的一股歪風！從成功「霸」免陳柏惟嚐到甜頭又殺紅眼的中國國民黨，是會見好就收，還是會磨刀霍霍，朝下一個目標積極佈局，答案已不言而喻。執政的民進黨一不劍及履及修選罷法，二不對公督盟評鑑成績遠遠不如陳柏惟的中國國民黨立委給點顏色瞧，那就等著「霸」免的野火繼續燒吧！

（作者為新竹教育大學退休副教授）