溜溜球金氏世界保持人策畫台北街頭藝術嘉年華　扯鈴高手、劍玉師近百組演出輪番登場

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 2021台北街頭藝術嘉年華邀請近百組街頭藝人特技表演及工藝製作等不同絕技，10月23、24日於松山文創園區輪番上陣。

台北自3月起攜手新北市和基隆市共同開放街頭藝人登記制，提供街頭藝人更自由的表演舞台，台北街頭藝術嘉年華邀請台灣溜溜球大賽冠軍、溜溜球金氏世界保持人楊元慶擔任策展人，由36組表演藝術類，及60組工藝藝術類及視覺藝術類街頭藝人帶來精采演出。

演出者包含知名劍玉師「小螺絲」擅長將日本傳統的民俗遊戲劍玉揉合表演技藝，以及曾獲「東京國際扯鈴大賽」大賽冠軍的扯鈴高手吳顥中、知名爵士鼓手李科穎；另外，擅長以長笛跨界演出古典樂曲、流行音樂及動漫歌曲等多種樂風的長笛姐姐Lily也將在松菸現身，以動人笛聲讓讓觀眾如癡如醉，還有陶笛、小提琴、打擊樂等精彩音樂表演，讓悠揚旋律充滿松菸的每個角落。

以完美倒立著稱的「倒立小安」，用豐富的肢體語言、高難度的技巧，向觀眾展現人體的力與美。另外還有身兼氣球師、腹語師，也擅長小丑藝術的香蕉先生，像是變魔術一般滿足孩子的好奇及天馬行空，讓觀眾驚奇連連。

2021台北街頭藝術嘉年華──街藝進行式

時間丨10/23（六）14:00-20:00、10/24（日）14:00-18:00

地點丨松山文創園區戶外空間（台北市光復南路133號）