後疫情時代另類受害者　英國無良飼主將寵物扮成「流浪狗」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）隨著各國找到與新冠肺炎（COVID-19）共存之道，人類生活逐漸步入正軌，但許多在疫情期間找到新家的寵物，卻在解封後面臨了遭棄養的殘酷命運。

BBC報導，英國出現了一股狗兒棄養潮，明明是家犬，卻被裝扮成流浪狗，好讓收容中心能予以安置。

3月數據顯示，英國民眾在封城期間買進了320萬隻寵物，但該國流浪狗慈善機構「希望救援」（Hope Rescue）指出，威爾斯龐提克倫村（Pontyclun）分支通報的棄養數字，創下了15年來的新高，而此一棄養潮恐怕還會持續兩年。

部分飼主會直接將毛孩帶到收容所，佯稱是路邊撿到，尋求安置。該機構工作人員透露，近來收容了一隻1歲的英國牧羊犬與黃金獵犬混種的狗兒Maggie，隔天竟發現她近期曾被放到網站上拍賣，售價是500英鎊。

疫情期間，人類一時興起養了寵物，卻在疫情趨緩、日子回復正常後，發現無力繼續飼養，不負責任的態度，傷了毛孩，也加重社會負擔。

希望救援指出，假浪犬擠壓了真正浪犬的獲救機會，收容所狗滿為患，還不時接到獸醫來電，詢問是否還有收容空間，否則「手邊的狗兒恐怕得只有安樂死一條路」。

此一情況在英國各地皆然，收容機構叫苦連天，而真正心理苦的，是被主人背叛的毛孩。根據收容所，這些犬隻較容易出現健康與行為問題，加上缺少背景來歷，使其領養之路難上加難。