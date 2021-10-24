不滿外國要求釋放異議分子 土耳其宣布10國大使為「不受歡迎人士」

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）在北約、俄國互相利用對方外交官角力的同時，土耳其也搭上了這股「風潮」，先後將美國、法國、德國等國的大使多達10人宣佈為「不受歡迎人士」，以抗議歐美國家要求其釋放作為政治犯被關押的政治活動家卡瓦拉（Osman Kavala），這是20年來土耳其與西方國家最嚴重的外交衝突之一。

卡瓦拉是土耳其商人、慈善家，也是著名的政治活動家與異議人士，積極投資土耳其文化活動並協助保存瀕危文化。他2017年從土國南部城市加濟安泰普（Gaziantep）返回伊斯坦堡時，在機場被土耳其政府以財務狀況不明、與恐怖主義「居倫運動」有關而遭到逮捕，並於11月被以意圖顛覆政府、發動政變起訴，至今已被關押四年。

所謂不受歡迎人士，是指被某特定國家禁止入境的外國人士，對於擁有外交豁免權的他國外交人員來說，由於通常可以免遭逮捕或起訴，宣佈為不受歡迎人士不只是最嚴重的警告，更代表遭宣布者可能很快就會被驅逐出境，甚至是面臨拒絕承認其使團的窘境。

土耳其之所以突然祭出這麼嚴重的外交處分，是因為美國、加拿大、法國、芬蘭、丹麥、德國、荷蘭、紐西蘭、挪威和瑞典等國使館在18日發出共同聲明，除譴責土耳其不透明的司法體系，更要求立即釋放卡瓦拉。重視人權議題的歐洲理事會則對土耳其下達最後警告，要求其遵守歐洲人權法庭的判決，暫緩審判卡瓦拉的庭審。

作為回應，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）週六向群眾談話時指出，土耳其不會允許外國大使跑到外交部任意發號施令，已指示外交部即刻將這些大使視為不受歡迎人士，表達出土耳其的堅定立場。