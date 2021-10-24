Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

不滿外國要求釋放異議分子 土耳其宣布10國大使為「不受歡迎人士」

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/24 16:07
土耳其總統艾爾段（圖／美聯社）

土耳其總統艾爾段（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）在北約、俄國互相利用對方外交官角力的同時，土耳其也搭上了這股「風潮」，先後將美國、法國、德國等國的大使多達10人宣佈為「不受歡迎人士」，以抗議歐美國家要求其釋放作為政治犯被關押的政治活動家卡瓦拉（Osman Kavala），這是20年來土耳其與西方國家最嚴重的外交衝突之一。

卡瓦拉是土耳其商人、慈善家，也是著名的政治活動家與異議人士，積極投資土耳其文化活動並協助保存瀕危文化。他2017年從土國南部城市加濟安泰普（Gaziantep）返回伊斯坦堡時，在機場被土耳其政府以財務狀況不明、與恐怖主義「居倫運動」有關而遭到逮捕，並於11月被以意圖顛覆政府、發動政變起訴，至今已被關押四年。

所謂不受歡迎人士，是指被某特定國家禁止入境的外國人士，對於擁有外交豁免權的他國外交人員來說，由於通常可以免遭逮捕或起訴，宣佈為不受歡迎人士不只是最嚴重的警告，更代表遭宣布者可能很快就會被驅逐出境，甚至是面臨拒絕承認其使團的窘境。

土耳其之所以突然祭出這麼嚴重的外交處分，是因為美國、加拿大、法國、芬蘭、丹麥、德國、荷蘭、紐西蘭、挪威和瑞典等國使館在18日發出共同聲明，除譴責土耳其不透明的司法體系，更要求立即釋放卡瓦拉。重視人權議題的歐洲理事會則對土耳其下達最後警告，要求其遵守歐洲人權法庭的判決，暫緩審判卡瓦拉的庭審。

作為回應，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）週六向群眾談話時指出，土耳其不會允許外國大使跑到外交部任意發號施令，已指示外交部即刻將這些大使視為不受歡迎人士，表達出土耳其的堅定立場。

更新時間 : 2021-10-24 16:55 GMT+08:00

最受歡迎

【投票ＱＡ】10/23中台灣立法委員陳柏惟罷免案　同意票門檻7萬3744人
【投票ＱＡ】10/23中台灣立法委員陳柏惟罷免案　同意票門檻7萬3744人
限時6小時！10/22加開莫德納第2劑「55至64歲」民眾預約　10/28起開打
限時6小時！10/22加開莫德納第2劑「55至64歲」民眾預約　10/28起開打
【最新】中台灣立委陳柏惟罷免案通過! 同意票7萬7899張•堅稱「我不算輸」! 學者分析:顏家基層實力與組織戰奏效
【最新】中台灣立委陳柏惟罷免案通過! 同意票7萬7899張•堅稱「我不算輸」! 學者分析:顏家基層實力與組織戰奏效
【移花接木】台灣網紅涉出售「換臉」謎片牟利•立委高嘉瑜、黃捷、雞排妹等逾百人受害　法務部將加重刑責
【移花接木】台灣網紅涉出售「換臉」謎片牟利•立委高嘉瑜、黃捷、雞排妹等逾百人受害　法務部將加重刑責
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
第13期疫苗將「全開」AZ混打BNT？ 台灣指揮中心：11月都打得到
第13期疫苗將「全開」AZ混打BNT？ 台灣指揮中心：11月都打得到
台灣10/22增2例本土　個案皆在基隆　另有6例境外移入
台灣10/22增2例本土　個案皆在基隆　另有6例境外移入
【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
【台灣維持二級警戒至11/1】10/19放寬口罩規定：戶外運動、拍照可脫口罩
【台灣維持二級警戒至11/1】10/19放寬口罩規定：戶外運動、拍照可脫口罩
春節返鄉防疫旅館一房難求！台灣指揮中心：研議開放居家檢疫或縮短隔離天數
春節返鄉防疫旅館一房難求！台灣指揮中心：研議開放居家檢疫或縮短隔離天數