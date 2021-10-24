台灣國家交響樂團單簧管副首席獲法國大賽首獎　歐洲室內樂團年底共演

國家交響樂團單簧管副首席賴俊諺於今(24)日獲法國藍瑟勒單簧管大賽首獎及最佳觀眾獎。(圖/Philippe Leconte臉書... 國家交響樂團單簧管副首席賴俊諺於今(24)日獲法國藍瑟勒單簧管大賽首獎及最佳觀眾獎。(圖/Philippe Leconte臉書)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 國家交響樂團單簧管副首席賴俊諺於今(24)日獲法國藍瑟勒單簧管大賽首獎及最佳觀眾獎。

國家交響樂團單簧管副首席賴俊諺，於法國時間10月23日晚上6點（台灣時間10月24日凌晨12點30分），在法國魯昂Chapelle Corneille舉辦的第5屆藍瑟勒單簧管大賽Concours International de Clarinette Jacques Lancelot（Jacques Lancelot International Clarinet Competition），一舉囊括首獎以及最佳觀眾獎殊榮。

現年28歲的單簧管演奏家賴俊諺，於今年6月10日，自33個國家的143位參賽者中晉級脫穎進入16強，並於10月22日與分別來自西班牙、墨西哥的音樂家Luz Sedeno、Hector Noriega角逐三強。

賴俊諺表示，一路上有很多人幫忙，在疫情艱難的時候還可以完成夢想，要謝謝樂團作為最有力的後盾、同事的鼓勵和師長的祝福。

主辦單位將於明天安排一場賴俊諺獨奏會，今年十二月將以獨奏家的身份與歐洲的室內樂團共同演出，明年四月還將和歐洲樂團演出協奏曲。

賴俊諺於2019年取得法國國立里昂高等音樂院主修單簧管第一獎文憑。17歲時即獲中國北京國際莫札特單簧管大賽首獎、而後連續兩屆Buffet單簧管大賽第一名、歐洲YAMAHA基金會獎學金得主；也曾入圍比利時布魯塞爾歌劇院單簧管首席甄選進入決選。

兩年一次的藍瑟勒單簧管大賽Concours International de Clarinette Jacques Lancelot（Jacques Lancelot International Clarinet Competition），是為了向20世紀最偉大，也為教育奉獻一生的單簧管音樂家Jacques Lancelot致敬所設立；自2012年開始，每兩年分別於法國魯昂市及日本神奈川縣橫須賀市輪流舉行，參賽者年齡限為18到35歲，吸引了全球優秀的單簧管演奏家前往角逐。

最終決賽，每位參賽者除了與里昂諾曼第歌劇院管弦樂團（Opéra de Rouen Normandie Orchestra）協奏演出莫札特A大調單簧管協奏曲（Mozart Clarinet Concerto in A major, KV. 622），還演出由主辦單位委託作曲家尼古拉·巴克里（Nicolas Bacri）專為比賽所譜寫的單簧管協奏曲（Nicolas Bacri concerto breve op.152）一較高下。

2019年9月起擔任國家交響樂團單簧管副首席的賴俊諺，師事江致蒨、張佳韻、宋威德教授。武陵高中畢業後赴法國、瑞士跟隨諸多世界知名音樂家F.Héau（瑞士洛桑高等音樂院教授）、N.Baldeyrou（法國巴黎國家廣播愛樂單簧管首席）、R.Guyot（前巴黎國家歌劇院單簧管首席）學習。

賴俊諺也熱愛室內樂的演出，經常參與法國凡登單簧管四重奏、R.Guyot 亞洲巡迴音樂會、林肯室內樂中心、黑種籽巴塞管三重奏演出，也多次參與由國家交響樂團主辦之室內樂演出，是國內傑出的單簧管演奏家。這次的第5屆藍瑟勒單簧管大賽獎首獎以及最佳觀眾獎殊榮，不僅是賴俊諺個人音樂生涯的再攀高峰，也為台灣在國際上爭得一頁輝煌亮眼的版面。