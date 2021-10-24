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【印太局勢】中國、俄國聯合海上巡航「繞日本一周」 挑釁意味濃厚

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/24 15:05
中俄戰艦首次太平洋聯合巡航（俄國國防部影片截圖）

中俄戰艦首次太平洋聯合巡航（俄國國防部影片截圖）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國與盟友軍艦近期頻繁在台海巡航，中國與俄國不甘示弱，這周在太平洋進行了首度聯合巡航，路線繞行日本列島，令日方繃緊神經，不過中方輕描淡寫，指本次行動「不針對第三方」。

綜合中央社中國國防部資訊，中俄兩國10月17日至23日的首次海上巡航，共派出10艘艦艇，搭載6架艦載直升機組成聯合編隊，範圍蓋日本海、西太平洋與東海海域。

中國表示雙方進行了聯合航渡、聯合機動、實際使用武器等科目演練，行動遵照國際法規，並未進入他國領海。中方強調，此次巡航旨在強化中俄戰略夥伴關係，共同維護「國際和地區戰略穩定」。

由於巡航路徑橫渡日本海，穿越日本北海道與本州之間的津輕海峽，以順時針方向持續航行，再穿過九州南端的大隅海峽進入東海，雖都航行於國際海域，但中俄聯合「繞行」日本的侵門踏戶行徑，前所未見，不免使日方高度戒備，盯緊艦隊動態。

儘管中方稱並無針對特定第三方，但中國官媒環球時報英文版引述專家說法，指此一巡航是對美國、日本與西方國家「共謀」破壞亞太穩定的反制行動。這是因為中俄兩國便可從日本東側，向美國第七艦隊駐日本軍港橫須賀（Yokosuka）基地發動攻擊，因應美國與盟友「在台海與南海的挑釁動作」。

【印太局勢】中國、俄國聯合海上巡航「繞日本一周」 挑釁意味濃厚

俄國國防部發布中俄艦隊聯合巡航影片：
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