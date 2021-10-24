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台灣10/24新增4例境外移入新冠肺炎確診　1人突破感染完整接種BNT兩劑

24日沒有新增本土病例及死亡個案

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/24 14:59
國內24日沒有新增本土病例。（指揮中心提供）

國內24日沒有新增本土病例。（指揮中心提供）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為1例男性、3例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自阿拉伯聯合大公國(案16475)、菲律賓(案16476)、美國(案16477)及英國(案16478)入境，入境日介於今(2021)年10月10日至10月23日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心發言人莊人祥表示，新增病例只有1人符合突破性感染定義，為案16477，是一名本國籍20多歲女性，自美國入境，今年8月初已完整接種2劑BNT疫苗，但10月10日入境台灣後，檢疫期滿前採檢仍確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,852,641例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,835,095例排除)，其中16,368例確診，分別為1,727例境外移入，14,587例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
BNT
莊人祥
指揮中心
新冠肺炎
境外移入
確診

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