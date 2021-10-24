Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

台北國際藝術博覽會增年輕藏家　日本南韓藝術家作品開場完售

Art Taipei 2021 吸引年輕及資深藏家目光，開幕首日日韓藝術作品完售創佳績。

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/24 14:47
Art Taipei 現場的大眾導覽受歡迎(圖/Art Taipei)

Art Taipei 現場的大眾導覽受歡迎(圖/Art Taipei)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)Art Taipei 2021 吸引年輕及資深藏家目光，開幕首日日韓藝術作品完售創佳績。

2021 台北國際藝術博覽會（Art Taipei）已於10月21日開幕，今年共有124家畫廊齊聚台北世貿一館吸引許多年輕藏家進場，年輕藏家購藏藝術作品出手果斷，與資深藏家共同造就強盛買氣。

主辦單位台灣畫廊協會表示，開場不久來自韓國的藝術家金官泳（Kim Kwan-Young）、日本的橋爪悠也、菲律賓的藝術家Marina CRUZ也都近乎完售；台灣藝術家表現不凡，鄭崇孝、楊茂林兩位藝術家的作品也是瞬間獲得全壘打佳績，藝術家曾上杰、姚瑞中、薛保瑕的作品，也售出半數作品。

今年推出雙語種服務，由非池中藝術網 推出中文線上展廳； Artsy 推出英語線上展廳。無法親臨現場的貴賓，歡迎透過線上展廳參與今年的盛會，想要來現場參觀的朋友們，也可以在線上展廳優先觀賞，安排現場路線！線上展廳：https://lihi1.com/Ij4ec

此外，23日下午開場的《斯卡羅的百年穿越與原住民當代藝術的國際拓進》，由師範大學美術系系主任白適銘主持，邀請《斯卡羅》導演曹瑞原、原住民藝術特展策展人彼勇．依斯瑪哈單、台北藝術大學視覺藝術系主任許瀞月及當代藝術家阿儒瓦苡．篙瑪竿。就影視產業、原住民藝術、當代創作、國際策展等議題討論，期許台灣建立原民史觀，在不同的文化之間相互對照，進而能更加順利進行國際交流。

Art Taipei 現場的大眾導覽，基於相同的理念於公眾開放期間，每日下午1點、2點30分、4點與5點30分於基隆路口集合並由資深、專業的導覽老師進行藝術欣賞之旅。ART TAIPEI首開先例，邀請知名YouTuber BryantChao進行線上直播的大眾導覽。BryantChao是年輕藏家，以不同以往的直播型式、嶄新的導覽風格，成為ART TAIPEI 2021數位操作的亮點之一。

ART TAIPEI 2021 台北國際藝術博覽會 展覽資訊

Public Opening 公眾展期
Oct.22, 14:00-19:00
Oct.23, 11:00-19:00
Oct.24, 11:00-19:00
Oct.25, 11:00-18:00
台北國際藝術博覽會

相關新聞

Art Taipei搶先看！台灣名廚江振誠全球首顆可以吃的NFT　聚集124家國內外畫廊5大特展
Art Taipei搶先看！台灣名廚江振誠全球首顆可以吃的NFT　聚集124家國內外畫廊5大特展
2021/10/22 11:09
Bluerider ART呈現國際藝術家生生不息創作　台北國際藝術博覽會世貿一館登場
Bluerider ART呈現國際藝術家生生不息創作　台北國際藝術博覽會世貿一館登場
2021/10/12 15:24
台北國際藝術博覽會入選名單揭曉！預計10月台北世貿登場
台北國際藝術博覽會入選名單揭曉！預計10月台北世貿登場
2021/07/25 17:57
台北國際藝術博覽會10月登場　即起自5月徵選新銳藝術家參展
台北國際藝術博覽會10月登場　即起自5月徵選新銳藝術家參展
2021/02/22 12:17
台北藝術博覽會捷報！吸引7萬人參觀　總銷售額破10億
台北藝術博覽會捷報！吸引7萬人參觀　總銷售額破10億
2020/10/27 12:27

更新時間 : 2021-10-24 15:27 GMT+08:00

最受歡迎

【投票ＱＡ】10/23中台灣立法委員陳柏惟罷免案　同意票門檻7萬3744人
【投票ＱＡ】10/23中台灣立法委員陳柏惟罷免案　同意票門檻7萬3744人
限時6小時！10/22加開莫德納第2劑「55至64歲」民眾預約　10/28起開打
限時6小時！10/22加開莫德納第2劑「55至64歲」民眾預約　10/28起開打
【最新】中台灣立委陳柏惟罷免案通過! 同意票7萬7899張•堅稱「我不算輸」! 學者分析:顏家基層實力與組織戰奏效
【最新】中台灣立委陳柏惟罷免案通過! 同意票7萬7899張•堅稱「我不算輸」! 學者分析:顏家基層實力與組織戰奏效
【移花接木】台灣網紅涉出售「換臉」謎片牟利•立委高嘉瑜、黃捷、雞排妹等逾百人受害　法務部將加重刑責
【移花接木】台灣網紅涉出售「換臉」謎片牟利•立委高嘉瑜、黃捷、雞排妹等逾百人受害　法務部將加重刑責
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
第13期疫苗將「全開」AZ混打BNT？ 台灣指揮中心：11月都打得到
第13期疫苗將「全開」AZ混打BNT？ 台灣指揮中心：11月都打得到
台灣10/22增2例本土　個案皆在基隆　另有6例境外移入
台灣10/22增2例本土　個案皆在基隆　另有6例境外移入
【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
【台灣維持二級警戒至11/1】10/19放寬口罩規定：戶外運動、拍照可脫口罩
【台灣維持二級警戒至11/1】10/19放寬口罩規定：戶外運動、拍照可脫口罩
春節返鄉防疫旅館一房難求！台灣指揮中心：研議開放居家檢疫或縮短隔離天數
春節返鄉防疫旅館一房難求！台灣指揮中心：研議開放居家檢疫或縮短隔離天數