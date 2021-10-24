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台美高層視訊會議 美國力挺台灣參與聯合國

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/24 11:31
台灣、美國國旗（圖／Getty Images）

台灣、美國國旗（圖／Getty Images）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國積極協助台灣擴大國際參與，國務院昨（23）日發布新聞稿指出，雙邊高層召開了視訊論壇，就台灣參加國際活動一事進行討論。

根據美國國務院，美國在台協會（AIT）與我國駐美代表處22日舉行視訊會議，與會人士包括美國國務院與我國外交部高階官員，旨在討論如何支持台灣有意義參與聯合國等國際組織，使其得以貢獻專業，對抗全球正面臨的諸多挑戰，涵蓋公共衛生、環境、氣候變遷、發展援助、技術標準與經濟合作等多重面向。

美方官員在會中重申美國力挺台灣參與世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）之承諾，並探尋如何能讓台灣在多項議題上作出貢獻的方式。

會中也就台美今年在全球合作暨訓練架構（GCTF）上的擴大合作予以肯定，顯見台灣有意願也有能力透過多邊合作因應全球挑戰。

本次會議出席者，台灣方面有外交部主任秘書徐儷文與駐美副代表王良玉，美方則有AIT副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）；國務院國際組織事務局代理首席副助卿游恩（Hugo Yon）；主管中國、台灣與蒙古事務的亞太副助卿華自強（Rick Waters）；國際組織局副助卿庫克（Nerissa Cook）與瑞伊（Jane Rhee）。
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