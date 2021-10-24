【物競人擇】象牙盜獵猖獗 非洲大象演化成「無牙」象

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）象牙是大象尋找水源食物的重要工具，但一項最新研究發現，在人類私慾驅使下，盜獵行徑竟使生物演化出現驚人變化，非洲莫三比克已成了「無牙象」的孕育場。

綜合美聯社與BBC報導，發表在《科學》期刊的研究指出，莫三比克戈龍戈薩國家公園（Gorongosa National Park）的無象牙母象比例，在內戰前約為18.5%，但自1990年代起已增至33%，此一演化趨勢全指向了非法盜獵。

一如人類的眼珠顏色與血型，象牙的生成也取決於基因。莫三比克1977年至1992年戰亂頻仍，為了資助戰事，不肖人士恣意盜獵象牙牟利，高達九成的象群因此遭到屠殺，因基因缺陷而未長出象牙的「無牙象」於是逃過一劫，進而將基因代代相承。

根據研究，無象牙的性狀是一種X染色體突變，由於這種突變對雄性有致命傷害，使其無法在母體安然成長，因此公象難以誕生，數字日益減少，危及園區的大象復育工作，目前園區僅只700頭。

不只莫三比克，烏干達、坦尚尼亞與肯亞，也有因盜獵嚴重而出現「滿地只剩無牙母象」的窘況，顯見人類是造成非洲象群演化成無牙象的重要因素，且短短15年就能釀成此種變化，不可謂不驚奇。

盜獵除了危害野生動物生態，沒了象牙的象群也會對植被造成影響。研究指出，正常的大象愛吃莢豆與較硬的木本植物（woody plants），無牙母象無法用象牙剝開樹皮，因此偏愛吃草，此一飲食型態的轉變，恐將延續數個世代，對當地環境造成衝擊。



莫三比克的「無牙象」（圖／美聯社）