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【陳柏惟罷免通過】台灣國民黨主席朱立倫：為政府投下第一張的不信任票

黨內人士認為，這場選戰的勝利是中央與地方共同努力的結果，且這對12月18日反萊豬等4項公投案要過關，形同跨出成功的第一步。

By 政治組, 台灣英文新聞
2021/10/23 19:51
台灣基進立委陳柏惟罷免案23日通過，國民黨主席朱立倫晚間6點20分於國民黨中央黨部發表談話。（圖/記者會直播截圖）  

台灣基進立委陳柏惟罷免案23日通過，國民黨主席朱立倫晚間6點20分於國民黨中央黨部發表談話。（圖/記者會直播截圖）  

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台中第2選區的台灣基進立委陳柏惟罷免案，今（23日）開票結果顯示通過。對於其確定被罷免，國民黨主席朱立倫於晚間6點多發表談話，表示這是人民為蘇貞昌投下不信任的一票，藍營人士則指出，此次罷免是朱立倫就任主席第一場勝戰。

台灣基進立委陳柏惟罷免案一通過，朱立倫旋即至黨中央發表談話，他表示，國民黨支持在地鄉親主張的反毒、反萊豬、反空汙，不能讓一位傲慢的立委永遠打著抗中保台的口號，而沒有關心民生議題。

朱立倫也表示，這次的罷免案是基於在地民意的力量，以及對傳統美德的堅持，讓大家站出來投票，而這次的公投案也是人民對蘇貞昌院長及民進黨政府投下不信任的一票。

根據中央社，黨內人士認為，這場選戰的勝利是中央與地方共同努力的結果，且這對12月18日反萊豬等4項公投案要過關，形同跨出成功的第一步。

黨內人士也指出，朱立倫因黨主席選舉得票率未過半，被黨內形容為是弱勢黨主席。隨著這場罷免案到後期，儼然已成為藍綠對決的局面，最終獲得勝利，將可確立朱立倫的領導地位。

在朱立倫黨中央談話中，針對媒體提問下一位罷免對象是否為林昶佐時，朱立倫僅強調目前國民黨將會全力投入12月18日的公投案。

另外，在補選的規劃上，有記者問到是否將由前立委顏寬恆作為人選，朱立倫回應尊重在地民意，會等待選委會公佈的時程再推出適當的人選。
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陳柏惟
罷免案
國民黨

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