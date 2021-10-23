新加坡超高疫苗覆蓋策略下死亡率仍增？疾病學者高度關注

今年9月24日，新加坡爆發新冠肺炎新一波疫情期間，人們在船舶碼頭脫口罩用餐。（圖/REUTERS） 今年9月24日，新加坡爆發新冠肺炎新一波疫情期間，人們在船舶碼頭脫口罩用餐。（圖/REUTERS）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）新加坡全國已有84%的人口完整接種新冠肺炎疫苗，是全球疫苗覆蓋率最高的國家之一，該國近期也祭出逐步解封的策略，不過隨著Delta病毒持續侵襲，當地的死亡率明顯逐漸攀升，疾病專家警告未來可能仍有風險。

新加坡的防疫政策受到各國高度關注，今年年中方才引入「與病毒共存」的概念，不再堅持「清零」（“zero-covid” strategy），不過而後因Delta變種病毒大舉入侵，讓該國更關注於提高疫苗覆蓋率，同時再度回復防疫管制。

不過就近期的數據來看，儘管新加坡有口罩規定、嚴格的社交管制和一個多月份的疫苗追加劑，但最新爆發的感染死亡人數仍從9月初的 55 人上升到 280 人。

路透社指出，新加坡完整接種疫苗者佔全國570萬人口中的84%，根據當地提高疫苗覆蓋率並逐步解封的策略，新加坡政府已在規劃緩慢地重啟邊境，並鬆綁防疫措施。

對此，新加坡國立大學 (NUS) 的疾病學者庫克 (Alex Cook) 擔憂，隨著防疫措施越來越放鬆，新加坡可能會再經歷兩到三波的疫情。

庫克表示，在那新一波疫情之前，死亡人數可能會繼續上升，除非許多剩餘的未接種疫苗的長者可以接種疫苗，或是讓更多人接種追加劑。他估計，隨著群體免疫力增強，目前的疫情將會消退，大多數感染新冠肺炎的人症狀都會相當輕微，足以在家中康復。

然而當局面臨的問題是，如何避免老年人和免疫系統較弱的感染人群激增。庫克強調，「如果我是澳洲、紐西蘭或中國的決策者，我會深入研究新加坡正在發生的事情。」

路透社指出，儘管84%的新加坡人口已全面接種疫苗，然而大部分來自輝瑞 (Pfizer)或莫德納（Moderna)疫苗，這些疫苗可能無法保護一些較為脆弱的人群。新加坡的疫情與政策走向，值得各國學者關注。

新加坡確診新冠肺炎死亡人數走向。(圖/Google)