【第12輪】陳時中：台灣AZ接種報到率近9成 未見棄打潮

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）第12輪新冠肺炎疫苗開打！首日共接種超過42萬劑疫苗，其中AZ疫苗報到率約89.3%，和BNT疫苗和莫德納疫苗報到率相比最高，陳時中也表示，AZ疫苗沒有想像中的打氣低迷，未見棄打潮。

由於指揮中心11月擬在第13輪新冠肺炎疫苗接種時，開放AZ疫苗混打BNT疫苗，引發大眾「AZ棄打潮」的顧慮，第12輪新冠肺炎疫苗昨（22日）開打，陳時中強調，AZ疫苗沒有想像中的打氣低迷，昨天AZ疫苗報到率約89.3%。

中央社指出，第12輪新冠肺炎疫苗22日開打，當天共接種超過42萬劑疫苗，擠進單日接種量前3名。其中以接種莫德納疫苗第2劑約15萬8379劑，以及BNT疫苗第1劑約18萬6270劑為較多，AZ疫苗則接種6.3萬劑，不過報到率近9成，相較其他2廠牌疫苗BNT疫苗約77.9%、莫德納疫苗約80.4% 來得高。

根據指揮中心指揮官陳時中，目前全台累計接種2171萬7020劑，人口涵蓋率為66.39%、劑次人口比約92.69%，目前已有26.3%完成2劑疫苗接種。

目前台灣疫情狀況趨緩，二級警戒持續到11月2日，陳時中表示，11月2日後基本上會放寬部分規定，但要大幅放寬仍須觀察。