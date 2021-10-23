Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

【第12輪】陳時中：台灣AZ接種報到率近9成 未見棄打潮

指揮中心擬在第13輪疫苗接種時開放混打，引發大眾「AZ棄打潮」的顧慮，不過22日AZ疫苗報到率約89.3%，相較其他2廠牌疫苗來得高。

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/23 16:33
指揮中心指揮官陳時中表示，第12輪新冠肺炎疫苗開打首日共接種超過42萬劑疫苗，顯示民眾相當踴躍。（圖/中央社）

指揮中心指揮官陳時中表示，第12輪新冠肺炎疫苗開打首日共接種超過42萬劑疫苗，顯示民眾相當踴躍。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）第12輪新冠肺炎疫苗開打！首日共接種超過42萬劑疫苗，其中AZ疫苗報到率約89.3%，和BNT疫苗和莫德納疫苗報到率相比最高，陳時中也表示，AZ疫苗沒有想像中的打氣低迷，未見棄打潮。

由於指揮中心11月擬在第13輪新冠肺炎疫苗接種時，開放AZ疫苗混打BNT疫苗，引發大眾「AZ棄打潮」的顧慮，第12輪新冠肺炎疫苗昨（22日）開打，陳時中強調，AZ疫苗沒有想像中的打氣低迷，昨天AZ疫苗報到率約89.3%。

中央社指出，第12輪新冠肺炎疫苗22日開打，當天共接種超過42萬劑疫苗，擠進單日接種量前3名。其中以接種莫德納疫苗第2劑約15萬8379劑，以及BNT疫苗第1劑約18萬6270劑為較多，AZ疫苗則接種6.3萬劑，不過報到率近9成，相較其他2廠牌疫苗BNT疫苗約77.9%、莫德納疫苗約80.4% 來得高。

根據指揮中心指揮官陳時中，目前全台累計接種2171萬7020劑，人口涵蓋率為66.39%、劑次人口比約92.69%，目前已有26.3%完成2劑疫苗接種。

目前台灣疫情狀況趨緩，二級警戒持續到11月2日，陳時中表示，11月2日後基本上會放寬部分規定，但要大幅放寬仍須觀察。
AZ疫苗
新冠肺炎
陳時中
BNT

相關新聞

台灣成功研發「清冠二號」可降5成死亡率　陳時中：治療成本較低也方便
台灣成功研發「清冠二號」可降5成死亡率　陳時中：治療成本較低也方便
2021/10/22 19:06
Delta亞系變異株「AY.4.2」肆虐英國！羅一鈞：台灣未有個案
Delta亞系變異株「AY.4.2」肆虐英國！羅一鈞：台灣未有個案
2021/10/22 17:57
第13期疫苗將「全開」AZ混打BNT？ 台灣指揮中心：11月都打得到
第13期疫苗將「全開」AZ混打BNT？ 台灣指揮中心：11月都打得到
2021/10/22 15:44
台灣10/22增2例本土　個案皆在基隆　另有6例境外移入
台灣10/22增2例本土　個案皆在基隆　另有6例境外移入
2021/10/22 14:14
美國FDA核准莫德納、嬌生疫苗施打追加劑並同意「混打」
美國FDA核准莫德納、嬌生疫苗施打追加劑並同意「混打」
2021/10/21 15:36