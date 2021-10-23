「2021台灣國際友誼足球賽」我外交部首次組隊參賽•冒雨PK駐台使節夢幻隊

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導) 2021台灣國際友誼足球賽 (World Cup Taiwan) 開幕式今天(23日) 上午熱鬧登場！除各方貴賓的致詞外，重頭戲莫過於尾聲的大合照了，雖然天空風雨未歇、大家也戴著口罩，在場嘉賓及球員仍在鏡頭前盡力展現熱情！

無畏風雨的開幕式大合照（圖／數位外交行動計畫 Digital Diplomacy官方臉書）

今年的大合照，除了布條外更增加了手舉牌，增添了畫面的豐富度。而來自不同國家的人們齊聚一堂的畫面，更充分體現了球賽「One Sport, One World（足球，讓世界同心）」的願景。開幕式後就是令人期待的足球賽事了。

根據中央社，台灣數位外交協會今天在輔大舉辦為期兩天的台灣國際友誼足球賽，外交部首度組Team MOFA，由常務次長俞大㵢領軍與駐台使節的「外交夢幻隊」冒雨激戰，最終以1比6落敗。

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台灣國際友誼足球賽今天起在輔大足球場舉行，13國共18個隊伍輪番上陣。

俞大㵢開場致詞時表示，Copa America Taiwan足球賽已舉辦8年，如今更名為「World Cup Taiwan 2021 台灣國際友誼足球賽」，體現多元文化。

他指出，今天的活動之所以意義非凡，不只因為外界對足球的熱愛，也因為疫情使生活更具挑戰性，而這個活動「讓我們有機會與國際社群及學生互動」，也展現台灣生活逐漸邁上正軌。

聖克里斯多福大使哈菁絲（Jasmine Elise Huggins）則以中文道早安，並感謝主辦單位在艱難的狀況下舉辦這場賽事。足球使所有人、社群團結，也成就性格、培養技能及耐力，是非常美好的運動。

俞大㵢接著率拉美司長謝妙宏、亞西及非洲司司長楊心怡、禮賓處長李志強等人組成Team MOFA，與貝里斯大使碧坎蒂（Candice Pitts）、加拿大代表芮喬丹（Jordan Reeves）、波蘭台北辦事處代理處長李波（Bartosz Ryś）等人組成的外交夢幻隊進行半場友誼賽。

駐台使節團在友誼賽開使後持續領先，李波及碧坎蒂相繼進球後，進一步拉開比數，最後領先5分取勝。

台灣數位外交協會20日發出新聞稿指出，23日的活動是Copa America Taiwan足球賽更名升級為「World Cup Taiwan 2021 台灣國際友誼足球賽」後的首屆賽事。

Copa America Taiwan是在台拉丁美洲人凝聚情感的重要活動，台灣數位外交協會去年與來自宏都拉斯的黃賀南（Fernando Ramos）接掌主辦方，並擴大比賽規模與形式，吸引逾1萬8000人線上、線下共襄盛舉。

台灣數位外交協會說，今年更名為台灣國際友誼足球賽，盼廣納各國隊伍，以「足球讓世界同心」為主題，期許成就一個更包容、開放、繁榮的社會。

台灣數位外交協會理事長郭家佑致詞時表示，基於防疫考量，這兩天的賽事不開放觀賽，民眾可於線上觀看，協會事前並於小學、高中及大學進行球賽觀賞導覽，友邦宏都拉斯電視台也將轉播這場賽事。

收看與支持「World Cup Taiwan 台灣國際友誼足球賽」的方式如下:

（資料來源：數位外交行動計畫 Digital Diplomacy官方臉書）

公視FB與YT轉播：

10月23日-24日・08:00～22:00・在「公視影音網」FB 與 YT 全程轉播：reurl.cc/dx19oq

「數位外交行動計畫 Digital Diplomacy」FB 與 YT 全程轉播：youtu.be/BCIZTL0TwEg

FB與YT轉播：10月23日-24日・08:00～22:00

酒吧轉播：快邀請你的外國朋友同樂！

Charlie's Sports Bar (現場還有酒水抽獎！)：10月23日-24日・18:00～22:00・台北市信義區基隆路二段151號，近六張犁站

On Tap：10月23日-24日・14:00 開始至結束・台北市大安區忠孝東路四段216巷11弄21號，近國父紀念館站

捐款：為球賽捐款 NT.500，就可兌換「Taiwan-In」Polo 衫：https://pros.is/3qsh5b

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