NBA討好中國又失敗！球員坎特力挺西藏 怒斥中國 「冷血獨裁者」

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導)美國職籃NBA球員坎特(Enes Kanter)22日在推特上發文,痛罵中國領導人習近平是冷血的獨裁者,並譴責中國對維吾爾族等穆斯林少數民族的不人道待遇,讓急著想討好中國的NBA再度受挫。

外媒指出,美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克中鋒坎特在推特上大批習近平在面對西藏問題時就是一個「野蠻的獨裁者」,甚至錄製影片說明中國集中營惡行,並在對上紐約尼克隊(New York Knicks)的賽季首場比賽中,穿上印有「自由西藏」字樣的鞋子,藉此向中國傳遞他的訊息。

對此,中國騰訊體育網站表示不會直播即將進行的塞爾蒂克隊籃球賽事。中國外交部則稱坎特為求關注,不值得反駁。NBA目前尚未回應此事。

不過美國國務院今(23日)對此深表關切,強調「我們珍視言論自由,支持行使這項權利的人。」

CNN指出,中國市場對於NBA極為有利可圖,一位分析師在2019年時透露,中國至少佔NBA收入約 80 億美元的 10%,預計中國在未來十年的貢獻會更大,到2030年可能會達到聯盟收入的20%,這也意味著如此鉅額的投資讓NBA不敢激怒中國球迷和合作夥伴。

過去NBA休士頓火箭隊總管莫雷(Daryl Morey)就因在個人推特上貼文挺香港爭取自由,引發中國官方及多個企業封殺,火箭隊也被中國球迷抵制,不過許多美國參議員與NBA粉絲都力挺莫雷,批評NBA不該向中國屈服。

Heartless Dictator of China,

XI JINPING and the Communist Party of China.



I am calling you out in front of the whole world.

Close down the SLAVE labor camps and free the UYGHUR people!



Stop the GENOCIDE, now!#FreeUyghurs pic.twitter.com/eEoiw5Uz2K