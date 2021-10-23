拜登脫口「美國會保護台灣」 紐時：拜登深知美台用語敏感性

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國總統拜登週四（21日）於媒體節目答詢時，脫口美國會在中國侵略台灣時護台，此話一出，白宮立即發出澄清，中國外交部也表示反擊。紐約時報觀察拜登近期美台用語，對拜登此舉有不同的解釋。

拜登於週四的「市民大會」（CNN town hall）媒體節目表示，如果台灣受到中國的攻擊，美國將致力於保衛台灣，然而此舉明顯與美國過去數十年來針對台海議題採「策略性模糊」的立場背道而馳，引發外界高度關注。

根據CNN，拜登過去就曾發表過類似聲明。這次白宮立即澄清，美國對台灣的長期政策並未改變，也就是維持美國向台灣提供防禦性武器，但在中國發動襲擊時是否會進行軍事干預的問題持續維持模糊不清。

白宮指出，美國與台灣的關係仍以《台灣關係法》為依據。在該法案下，美國將繼續支持台灣的自衛，並反對任何單方面改變現狀的行為。拜登演說數小時後，中國外交部立即對美發出警告，表示美國不能「向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號」。

對此，紐約時報認為，拜登絕對深知美台用語敏感性，因為他是華府政壇長青樹之一，1979年他還是年輕聯邦參議員時就投票支持過台灣關係法，在擔任參議院外交委員會主席時期還到過台灣，理當知道相關措辭的敏感性。

不只如此，當20年前時任總統小布希曾說出「不惜一切代價保衛台灣」，拜登不但對其發出批評，更撰寫專欄糾正小布希，稱「美國沒有義務保衛台灣」。

因此，紐時指出，拜登近期美台用語，反映他想嚇阻中國一些脅迫台灣的新手段，像是切斷海底電纜、網際網路和天然氣輸運等，一切讓北京能以更微妙的手段扼殺台灣而不必全然動武的方法。