Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

拜登脫口「美國會保護台灣」 紐時：拜登深知美台用語敏感性

拜登此話明顯與美國過去數十年來針對台海議題採「策略性模糊」的立場背道而馳，紐時指出，拜登此舉是想嚇阻中國一些脅迫台灣的新手段。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/23 14:27
美國總統喬拜登於 10 月 21 日上美國媒體節目針對不同議題進行回覆。（圖/路透社）

美國總統喬拜登於 10 月 21 日上美國媒體節目針對不同議題進行回覆。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國總統拜登週四（21日）於媒體節目答詢時，脫口美國會在中國侵略台灣時護台，此話一出，白宮立即發出澄清，中國外交部也表示反擊。紐約時報觀察拜登近期美台用語，對拜登此舉有不同的解釋。

拜登於週四的「市民大會」（CNN town hall）媒體節目表示，如果台灣受到中國的攻擊，美國將致力於保衛台灣，然而此舉明顯與美國過去數十年來針對台海議題採「策略性模糊」的立場背道而馳，引發外界高度關注。

根據CNN，拜登過去就曾發表過類似聲明。這次白宮立即澄清，美國對台灣的長期政策並未改變，也就是維持美國向台灣提供防禦性武器，但在中國發動襲擊時是否會進行軍事干預的問題持續維持模糊不清。

白宮指出，美國與台灣的關係仍以《台灣關係法》為依據。在該法案下，美國將繼續支持台灣的自衛，並反對任何單方面改變現狀的行為。拜登演說數小時後，中國外交部立即對美發出警告，表示美國不能「向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號」。

對此，紐約時報認為，拜登絕對深知美台用語敏感性，因為他是華府政壇長青樹之一，1979年他還是年輕聯邦參議員時就投票支持過台灣關係法，在擔任參議院外交委員會主席時期還到過台灣，理當知道相關措辭的敏感性。

不只如此，當20年前時任總統小布希曾說出「不惜一切代價保衛台灣」，拜登不但對其發出批評，更撰寫專欄糾正小布希，稱「美國沒有義務保衛台灣」。

因此，紐時指出，拜登近期美台用語，反映他想嚇阻中國一些脅迫台灣的新手段，像是切斷海底電纜、網際網路和天然氣輸運等，一切讓北京能以更微妙的手段扼殺台灣而不必全然動武的方法。
拜登
台美關係
中國侵略
中國外交部
台灣關係法
白宮

相關新聞

更新【戰略模糊變清晰？】拜登明確表態保衛台灣 白宮：對台政策不變
更新【戰略模糊變清晰？】拜登明確表態保衛台灣 白宮：對台政策不變
2021/10/22 11:28
伊朗10月重啟談判 拜登有意再度加入核協議
伊朗10月重啟談判 拜登有意再度加入核協議
2021/10/18 10:52
美國總統拜登批中國新疆政策像納粹大屠殺　籲全球領袖不應沉默
美國總統拜登批中國新疆政策像納粹大屠殺　籲全球領袖不應沉默
2021/10/17 14:13
美國眾議員呼籲國會 賦權拜登抵抗中國保衛台灣
美國眾議員呼籲國會 賦權拜登抵抗中國保衛台灣
2021/10/12 21:00
再辦台美經濟繁榮夥伴對話 外交部：雙方規劃中
再辦台美經濟繁榮夥伴對話 外交部：雙方規劃中
2021/10/12 15:02

更新時間 : 2021-10-23 15:00 GMT+08:00

最受歡迎

限時6小時！10/22加開莫德納第2劑「55至64歲」民眾預約　10/28起開打
限時6小時！10/22加開莫德納第2劑「55至64歲」民眾預約　10/28起開打
【投票ＱＡ】10/23中台灣立法委員陳柏惟罷免案　同意票門檻7萬3744人
【投票ＱＡ】10/23中台灣立法委員陳柏惟罷免案　同意票門檻7萬3744人
【移花接木】台灣網紅涉出售「換臉」謎片牟利•立委高嘉瑜、黃捷、雞排妹等逾百人受害　法務部將加重刑責
【移花接木】台灣網紅涉出售「換臉」謎片牟利•立委高嘉瑜、黃捷、雞排妹等逾百人受害　法務部將加重刑責
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【更新】AZ混打BNT有譜！台灣指揮官陳時中：規劃第13輪實施　邊境管制是否放寬•視第2劑疫苗涵蓋率而定
【更新】AZ混打BNT有譜！台灣指揮官陳時中：規劃第13輪實施　邊境管制是否放寬•視第2劑疫苗涵蓋率而定
【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
【台灣維持二級警戒至11/1】10/19放寬口罩規定：戶外運動、拍照可脫口罩
【台灣維持二級警戒至11/1】10/19放寬口罩規定：戶外運動、拍照可脫口罩
台灣10/22增2例本土　個案皆在基隆　另有6例境外移入
台灣10/22增2例本土　個案皆在基隆　另有6例境外移入
台灣何時開放AZ混打莫德納疫苗？陳時中：11月可能性高
台灣何時開放AZ混打莫德納疫苗？陳時中：11月可能性高
春節返鄉防疫旅館一房難求！台灣指揮中心：研議開放居家檢疫或縮短隔離天數
春節返鄉防疫旅館一房難求！台灣指揮中心：研議開放居家檢疫或縮短隔離天數