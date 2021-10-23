【第12輪】北市緊急加開5接種點施打BNT　北榮進駐中正紀念堂•拼日打5000劑疫苗

台北中正紀念堂配合中央流行疫情指揮中心調度，23日起一展廳將設置COVID-19疫苗接種站，由台北榮總進駐為民服務，22日下午場地布設陸... 台北中正紀念堂配合中央流行疫情指揮中心調度，23日起一展廳將設置COVID-19疫苗接種站，由台北榮總進駐為民服務，22日下午場地布設陸續到位，一旁 儀隊照常運作。中央社

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）因應史上最大規模COVID-19疫苗接種，指揮中心在北市加開5接種站，接種量最大的中正紀念堂由北榮負責，首日預約5120劑，短短半小時已超過500人報到，接種站12線全開應戰。

台北市第12期COVID-19疫苗由指揮中心協助再增5大接種站點，其中由台北榮民總醫院負責的中正紀念堂一展廳22日下午場地布置已陸續就位，23日將正式啟用。中央社

指揮中心調度加開台北市5處大型疫苗接種站點，其中由台北榮總支援的中正紀念堂接種站23日將啟用，22日下午場外已可見接種站告示，相關場布陸續完成。中央社

第12輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗22日開打，為史上最大規模接種方案。因應台北市接種量能不足，中央流行疫情指揮中心也緊急加開5處接種站，今天正式啟用，預計可協助施打4.5萬劑BNT疫苗。

5處BNT疫苗接種站，分別為衛生福利部1樓、交通部1樓、華山西二館、中正紀念堂一展廳以及台灣當代文化實驗場(如下圖) ，將協助接種約4.5萬劑疫苗。其中以台北榮民總醫院負責的中正紀念堂接種量最大，每天可接種約5000劑疫苗，今天上午9時開放施打。

負責疫苗接種作業的北榮家庭醫學部社區醫學科主任陳育群23日接受媒體聯訪時表示，今天首日預約人數多達5120人，以年輕族群為主、平均年齡38.5歲，其中30歲至39歲族群就占了6成。

陳育群說，因應此次大規模接種任務，北榮導入整合系統，插入健保卡就能在1到2分鐘內確認旅遊史、流感疫苗接種史以及COVID-19疫苗接種史，從報到到接種完畢可望於30分鐘內完成。

陳育群說，今天上午開放以來，不到半小時已有超過500人報到，接種站更是12線接種全開，每天動員醫護、行政、社工、志工等人力約140人應戰，5天可望接種超過2萬5500劑疫苗。

指揮中心發言人莊人祥上午10時許也現身中正紀念堂，瞭解現場狀況，他表示，大型接種站除了支援第1階段的5天接種任務，第2階段也會繼續開放，預期會營運至10月31日。

因應第12輪大規模接種，北榮昨(22日) 進駐中正紀念堂開設接種站，預計23日起每天派140人、日拼接種5000劑BNT疫苗，5天可望接種超過2萬5500劑疫苗。

根據中央社，中正紀念堂由台北榮民總院醫療團隊進駐，預計23日起至27日展開為期5天大型接種計劃。

北榮家庭醫學科主任陳育群22日表示，北榮COVID-19疫情期間除了協助接種疫苗，也替京元電、北農市場進行大規模PCR採檢，這次是首度接下大規模接種任務，預計每天出動醫師、護理師、行政、社工等人員共140人，每天可接種5100劑，比過去北榮單日接種1500至2000劑高出許多，5天將接種超過2萬5500劑。

北榮副院長侯明志指出，北榮於18日臨危受命接下此任務，立即召開全院跨部門會議，就場地配置、動線規畫、人力需求、物資整備等各面進行規劃，並進行多次場地勘查，汲取之前大規模PCR採檢的寶貴經驗，資訊化優化流程，兼顧醫院服務量能妥善調配。

陳育群說，為加速身份核對，這次特別引進整合系統，短短1到2分鐘就能查詢旅遊史、流感疫苗接種史以及COVID-19疫苗接種史，加上量血壓、注射等流程，一人預計30分鐘就能接種完畢，避免接種民眾大排長龍。

第12輪COVID-19疫苗開放施打，為史上最大規模接種方案，因應台北市接種量能不足，中央流行疫情指揮中心緊急加開5處BNT疫苗接種站。不少民眾23日上午到台灣當代文化實驗場接種疫苗，由工作人員核對民眾資料。中央社