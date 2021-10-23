【開票直播】中台灣立委陳柏惟罷免案•同意票已過門檻7萬3744票　不同意票成關鍵! 結果預計晚間6時出爐

台中市選委會說明，台中市第2選區立委投票人數為29萬4,976人，立委陳柏惟罷免同意票門檻為7萬3,744人 (圖/中央社.TN後製)&n... 台中市選委會說明，台中市第2選區立委投票人數為29萬4,976人，立委陳柏惟罷免同意票門檻為7萬3,744人 (圖/中央社.TN後製)

延伸閱讀: 【投票ＱＡ】10/23中台灣立法委員陳柏惟罷免案 同意票門檻7萬3744人

更新時間: 2021-10-23 17:42

首次發稿: 2021-10-23 16:59

圖/TVBS YouTube頻道

罷免同意票門檻

公職人員選舉罷免法第90條規定罷免案投票結果有2門檻:

(1)有效同意票多於不同意票數 (仍在開票中)

(2)同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上 (目前同意票門檻7萬3744已過)

罷免才能成立。

如有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數或同意票數不足前項規定數額者，罷免案即不通過。

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台灣基進立委陳柏惟罷免案投票今天(10/23) 登場，投票在下午四點結束。上午選區內各投票所秩序大致平穩順暢，偶有排隊情形，結果預計晚間6時就能出爐。

台中市第2選區立委陳柏惟，遭罷免團體發起罷免，罷免案今天舉行投票。根據TVBS新聞直播報導，目前開出約九成選票，同意票數暫時領先而且達7萬6000票，超過不同意的7萬2000票。已經過了第一個門檻7萬3744票，接下來就要看不同意票能否翻盤。

預估今天台中第二選區陳柏惟罷免案投票率超過五成，最高可達5成2。

台中地區今天天氣晴朗，一早選區內各投票所陸續有民眾排隊等待投票，投票秩序大致平穩順暢，偶有排隊情形。投票下午4時結束後，各投票所將轉為開票所，結果預計晚間6時就會出爐，最後結果將由台中市選舉委員會提報給中選會。

台中市選委會說明，依據選罷法規定罷免案投票結果，有效同意票多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，罷免才成立。

台中市第2選區立委投票人數為29萬4976人，罷免同意票門檻為7萬3744人，但罷免案實際投票人數，仍以中選會公告正確人數為準。

陳柏惟本人上午前往投票後表示，罷免案能做的事情都已做完，現在能做的事剩監票，希望大家還是能夠把故事寫完，結局由大家決定。

陳柏惟今天上午9時20分，前往龍井區龍峰國小投票所投票。他指出，罷免案能做的事情都已經做完，現在能做的事情剩監票，過去這個地方有一些傳聞或者歷史，如今進入民主化之後，不樂見這些事情再發生，希望大家還是能夠把故事寫完，結局由大家來決定。

中央社報導，陳柏惟接受媒體聯訪時，媒體提問投票的心情是否有點複雜，他點頭回「嗯」後表示，能做的都做了，比較多的是自己對自己這一路上的想法。

陳柏惟說，覺得自己很認真，到底做錯了什麼？如果再來一次會怎麼做？有沒有經驗或是什麼差別？比較多的是自我的反省。

至於徒步選區100小時後得到的回饋，陳柏惟說，2個人之間，不管是男女朋友或夫婦，互動的時候會有開心、有難過，何況是跟很多人互動，那個東西對他來講是參政的初衷，怎麼讓大家能夠開心過好日子。

他指出，罷免案能做的事情都已經做完，現在能做的事情剩監票，過去這個地方有一些傳聞或者歷史，如今進入民主化之後，不樂見這些事情再發生，希望大家還是能夠把故事寫完，結局由大家來決定。

對於昨天晚間藝文界發起「台灣民主轉骨湯音樂晚會」相挺，遭罷免方攻擊認為花費大筆經費，陳柏惟說，很感謝四方來援，昨天來賓真的是四面八方，絕對不是哪個黨或是哪個機器可以動得起來，真的是認同他們工作的人，才願意出來站台。

陳柏惟說，投完票後會回到辦公室工作，關心各投票所監票的狀況，會一路忙到結果出來為止。

罷免團體「刪Q總部」領銜人楊文元今天表示，最後一哩路，鄉親會做出光榮決定；罷免志工顏寬恒在投完票後表示，心情很平靜。

楊文元上午在醫師蘇偉碩的陪同下到龍井區龍山國小投票。他接受媒體聯訪表示，走到最後一哩路，鄉親會做出光榮的決定，讓台中再光榮一次。

楊文元表示，罷免案告一段落，昨晚睡得比較安心，今天的天氣不錯，他覺得老天爺、媽祖婆會幫忙，呼籲鄉親踴躍投票，下午才會過去罷免總部。

前國民黨籍立委、也是罷免團體志工顏寬恒，今天上午獨自前往投開票所投票，投完票後接受媒體聯訪，他表示，昨天睡得不錯，投完票心情很平靜，這個地方第一次行使罷免投票，投票是人們的權利、義務。顏寬恒透露，下午還有既定行程，將不前往「刪Q總部」等候開票。