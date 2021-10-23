【快訊】台灣花蓮近海23日上午11:16左右　發生規模5.3地震•各地顯著有感

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣23日上午11:16左右發生芮氏規模5.3地震, 位置在北緯 24.06度，東經 121.66度即在花蓮縣政府北北東方 8.9 公里 ，位於花蓮縣近海, 地震深度：25.8公里。

各地震度如下：

● 花蓮縣地區最大震度4級

4級：花蓮市、太魯閣、鹽寮、銅門、西寶、水璉

3級：秀林、和平、西林、磯崎

1級：紅葉、富里

● 宜蘭縣地區最大震度3級

3級：澳花、南澳、南山、武塔、冬山

2級：大同、牛鬥、內城

1級：蘇澳、宜蘭市

● 南投縣地區最大震度3級

3級：合歡山、奧萬大

2級：玉山

1級：埔里、國姓、信義鄉、竹山、南投市、名間

● 臺中市地區最大震度3級

3級：梨山

2級：德基

1級：烏石坑、霧峰、臺中市、大甲

● 新竹縣地區最大震度2級

2級：竹東、竹北市

1級：五峰、峨眉、關西

● 雲林縣地區最大震度2級

2級：草嶺、斗六市、土庫、四湖

1級：古坑、水林

● 嘉義縣地區最大震度2級

2級：番路

1級：太保市、義竹

● 桃園市地區最大震度1級

1級：三光、桃園市、新屋

● 新北市地區最大震度1級

1級：烏來、新店、五分山、新北市

● 臺東縣地區最大震度1級

1級：長濱、成功、海端、池上、利稻、東河

● 苗栗縣地區最大震度1級

1級：南庄、鯉魚潭、三義

● 新竹市地區最大震度1級

1級：新竹市

● 嘉義市地區最大震度1級

1級：嘉義市

● 彰化縣地區最大震度1級

1級：大城

● 臺南市地區最大震度1級

1級：七股