台灣基進立委陳柏惟罷免案23日投票，台中市龍井區龍峰國小投開票所上午已有不少民眾前往投票。中央社 台灣基進立委陳柏惟罷免案23日投票，台中市龍井區龍峰國小投開票所上午已有不少民眾前往投票。中央社

台灣基進立委陳柏惟罷免案23日投票，台中市龍井區龍峰國小投開票所上午已有民眾排隊準備投票(上圖與下圖) ，配合防疫，民眾進入投票所前，先由工作人員量測體溫、噴酒精消毒手部。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台灣基進黨立委陳柏惟罷免案今天(23日)登場，勞動部昨(22日)提醒，有投票權勞工依規定應放假一天、工資照給，如果勞工出勤，雇主須給加倍工資，違者最高可罰新台幣100萬。

陳柏惟罷免案23日投票，中選會開設258個投開票所，台中市第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）立委投票人數為29萬4976人。

投票時間為10月23日（周六）上午8時到下午4時，市民要記得攜帶身分證、印章、投票通知單。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛２２日表示，選舉投票日為勞基法所定放假日，雇主應讓有投票權且當天原屬工作日勞工放假一日，若勞工出勤，雇主應給加班費。

黃維琛舉例，如果勞工當天出勤工作，運用2小時投票、6小時上班，這6小時就要給加倍工資。

黃維琛也提醒，雇主不可以要求勞工提出已投票證明才給假，但如果雇主希望勞工證明要去投票，勞工可以提供投票通知或者是戶籍證明。

中央社引述黃維琛說，雇主如果違反相關規定、不給有投票權勞工放假，依照相關法規可開罰2萬至100萬元。

針對台灣基進立委陳柏惟罷免案23日投票。中選會主委李進勇20日曾說，投票通知單都已在15日前送達；內政部說，為確保罷免期間治安，使用警力及協勤民力共1571名。

台中市第2選區立委陳柏惟，遭罷免團體發起罷免，罷免案定於10月23日舉行投票。

立法院內政委員會20日邀內政部長徐國勇、中選會主委李進勇等人列席，專題報告「台中第二選區罷免案之整備情形，暨因應疫情罷免及公民投票延期標準之法制化」，並備詢。

李進勇會前受訪時表示，依規定投票通知單都是在選前2天就會送達到各家戶，今年特別協調台中市選委會提早，所有投票通知單在15日前已經送達，如果民眾沒收到，可向里長、公所查詢。

中選會書面報告指出，這次罷免案設置258個投開票所，平均每所配置工作人員12.5人為原則，總共3222名工作人員；為因應疫情，投票日前將加強宣導居家隔離、居家檢疫者不得進入投開票所，並依社交距離規劃投票所適當動線。投票者如有發燒症狀，將登記姓名電話，並引導至防疫專用動線。

內政部書面報告指出，為確保罷免期間投開票所治安維護萬全，警政署請台中市政府警察局審慎規劃警衛部署，並從開票起到狀況平穩為止，掌握維安情資即時通報，嚴防不滿罷免結果引發維安狀況，使用警力及協勤民力共1571名。

徐國勇受訪時也說，內政部該做的維安工作、交通整備都相當齊全。警政署長陳家欽表示，對於可能利用暴力、金錢賄選影響投票正確性、賭盤簽賭影響投票公平性等，台中市警察局、刑事局都有布線查緝，會排除這些外來干擾因素。

中央疫情指揮中心指出，除了請中選會優先聘任已接種疫苗者擔任選務工作人員，針對還沒接種疫苗者，同意納入第7類專案接種對象，中選會造冊1171人，並已在10月6、7、9日完成選務人員、投開票所工作人員、協勤民力接種COVID-19疫苗。

台灣基進立委陳柏惟罷免案今投票•設258投開票所 內政部出動1571警力維安•勞動部：有投票權勞工應放假