超市龍頭全聯實業日前得標高雄本洲產業園區內萬坪土地，將建置全台最大智慧化冷鏈物流中心，滿足消費者對新鮮冷藏及冷凍食品的需求。（高雄市政府... 超市龍頭全聯實業日前得標高雄本洲產業園區內萬坪土地，將建置全台最大智慧化冷鏈物流中心，滿足消費者對新鮮冷藏及冷凍食品的需求。（高雄市政府提供）中央社

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）超市龍頭全聯福利中心22日晚在台灣零售市場拋出震撼彈，宣布收購台灣第二大量販店大潤發，本次交易包含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌，收購案預計2022年中完成；未來全聯將與大潤發團隊攜手，扮演全民超市的角色，為消費者創造更優質的消費體驗。

全聯福利中心22日發布新聞稿表示，收購歐尚集團及潤泰集團所持有大潤發流通事業股份有限公司股權，本次交易包含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌，這項收購案預計於2022年中完成，交易完成仍需通過主管機關審查確認。

全聯說，未來將與大潤發團隊攜手，扮演全民超市的角色，從熱鬧的都會區到偏僻鄉村離島，共同為消費者創造更優質的消費體驗及服務。

近來台灣家樂福與大潤發出售消息頻傳，成為零售市場熱門話題。中央社報導，全聯董事長林敏雄日前坦言，「（2家）都找過我」，但這個話題相當敏感，若說不買，會打擊賣家；說要買，又會觸動神經，所以他沒有答案。

原先外界解讀為全聯收購意願不高，不過，全聯福利中心22日晚間拋下震撼彈，宣布收購歐尚集團及潤泰集團所持有大潤發流通事業股份有限公司股權。

潤泰新及潤泰全晚間也分別公告出售持有大潤發股權，出售金額各為新台幣13.03億元；潤泰集團處分大潤發普通股股票，每單位價格約319.0438元。

至於全聯官方尚未公布具體交易數字，僅透過新聞稿表示，未來將與大潤發團隊攜手，扮演全民超市的角色，從熱鬧的都會區到偏僻鄉村離島，共同為消費者創造更優質的消費體驗及服務。

成立於1998年的全聯福利中心是全台最大規模超市，分店數達1056家，明年目標高過1100家；今年營收達1500億元，明年營收有望突破1600億元。

大潤發由潤泰企業集團總裁尹衍樑於1996年創設，以量販店型態經營，在台灣有22家分店，為全台灣排名第2的量販店，規模僅次於量販龍頭家樂福；先前曾傳出法國歐尚集團考慮以約新台幣84億至112億元出脫台灣大潤發65%股權。

【震撼彈！】台灣超市龍頭「全聯」宣布收購「大潤發」•預計2022年中完成 具體交易數字尚未公布