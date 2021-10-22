東北季風影響　23、24日北台灣嚴防豪雨　低溫下探18度

受到東北季風影響，明後兩天（23、24日）持續有雨，且溫度偏涼。(示意圖/pixabay) 受到東北季風影響，明後兩天（23、24日）持續有雨，且溫度偏涼。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）受到東北季風影響，明後兩天（23、24日）持續有雨，且溫度偏涼，溫度落在攝氏18度到19度之間，25日東北季風減弱一些，氣溫稍回升，但北部及東半部地區仍有局部短暫雨。

氣象局表示，今（22）日苗栗以北及宜蘭、花蓮有較明顯的降雨，在基隆北海岸的雨量也累積到豪雨等級。明（23）日、下週日（24日）東北季風影響加上華南雲雨區東移，北台灣地區整日仍然都有降雨情形，尤其在基隆北海岸、大台北及宜蘭地區雨勢較明顯，並可能有局部大雨或豪雨發生的機率，在山區可能有坍方、落石及溪水暴漲。

而東部、東南部及中部山區也有局部短暫雨的機會，其他地方則雲量偏多，亦可能有零星短暫雨。下週日晚起水氣逐漸減少，降雨範圍減小，沒下雨的空檔會增加。

氣溫方面與今天類似，北部、東北部、東部地區高溫大約21到23度，低溫約落在18度到19度之間，沿海空曠地區低溫會再低個1度左右，整日感受上較濕冷，而中南部地區26到30度，白天感受還是較溫暖舒適。

下週一（25日）起東北風減弱，氣溫稍回升；下週一至下週五（25日至29日）北部及東半部地區仍有局部短暫雨，不過降雨相較於前幾天逐漸趨緩，其他地區為多雲到晴，南部地區及中部山區午後有局部短暫陣雨。