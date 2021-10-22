Delta亞系變異株「AY.4.2」肆虐英國！羅一鈞：台灣未有個案

Delta變種病毒的亞系變異株AY.4.2肆虐英國，所幸國內本土、境外移入個案都未檢出。(示意圖/Getty Images) Delta變種病毒的亞系變異株AY.4.2肆虐英國，所幸國內本土、境外移入個案都未檢出。(示意圖/Getty Images)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）英國政府密切關注Delta變種病毒的亞系變異株AY.4.2，中央流行疫情指揮中心今（22）日表示，目前國內本土、境外移入個案都未檢出，主要個案都集中在英國，將持續關注。

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2021年7月時，專家首次發現並證實「AY.4.2」的存在，倫敦大學學院（University College London）計算系統生物學教授暨基因研究所所長Francois Balloux表示，這種亞系變異株在英國以外地區「罕見」，曾經在美國和丹麥出現過零星病例，但之後新病例數就越來越少。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在疫情記者會上表示，AY.4.2目前國際資料庫上面約有1.7萬多筆確診個案，其中英國佔了1.6多萬筆，美國有9例、加拿大也有6例；至於台灣無論是本土或境外移入個案，都尚未檢出。

鄰近國家方面，羅一鈞說，孟加拉有5筆AY.4.2通報，新加坡2例，澳洲與日本各1例，在亞洲仍算相當少見，大部分出現在歐洲。

羅一鈞說，英國方面的消息指出，AY.4.2出現的突變位點Y145H，可能與傳播力增加10%至15%有關，不過都是很初步的觀察、分析，後續還須針對AY.4.2的傳播力、致病率、重症率、死亡率以及對疫苗的影響來做研究和探討。

羅一鈞表示，目前AY.4.2多半是媒體引述當地專家討論，後續會觀察世界衛生組織（WHO）、美國與歐盟對於AY.4.2的認定，會持續關注其發展。

指揮官陳時中表示，目前各國疫情趨緩，僅歐洲疫情上升，較被關注的是英國，每天確診近4萬例，是受天氣或變異株影響，值得觀察。