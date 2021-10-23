〈時評〉台灣亟需產業轉型　加速推動新創產業

台灣經濟亟需轉型，發展新創產業，但是電動機車龍頭Gogoro(睿龍創意）將赴美那斯達克，與Poema Global Holdings合併上市。沛星互動到東京證交所上市，遠赴他鄉，未能留在台灣資本市場發展，坐失良機，令人遺憾。政府應重視扶植新創產業發展。
新創企業需友善環境
You Tube 創辦人陳士駿最近表示，新冠肺炎疫情使2000多位旅外菁英攜家帶眷回來，不乏矽谷人把公司、員工、經驗、資金都帶回來，很有機會創造「台灣矽谷」。但是他感覺在台灣集資不易，發展新創產業環境仍然不夠成熟，還是要回美國找創投資金，極可能將新創產業發展機會，拱手讓人，非常可惜。
台灣游資充斥，資金根本不是問題，但是需要有專業人才，推動新創產業，類似陳士駿這樣，在矽谷有成功經驗的專才，政府應該好好把握，協助他在台灣發展，甚至請他協助，邀請更多人才，並引進新觀念及商機，再由創投資金有計劃配合發展，替台灣帶來新創產業成長機會。
兩家潛在獨角獸公司 放棄台灣市場
今年台灣有兩家新創企業，曾經是國發會列名最有可能成為獨角獸，分別是Gogoro及沛星互動，分別棄台灣資本市場，赴海外上市，使台灣資本市場無法轉型，坐失成為亞太籌資市場，吸引國際資金投資機會，非常可惜。
政府扶植新創產業，需要加油。成立於2011年的Gogoro，奮力開創出電動機車一片天，引領風潮，不料2020年，政府推動「油電同權」政策，將電動機車補助每輛1萬元，降為7千元，七期燃油機車每輛提高補助至2萬3千元，創全球補助燃油車首例，大開節能減碳倒車，Gogoro銷量暴減3成，頓陷困境。
同行無不關心Gogoro被重擊，還能存活嗎？如今遠赴美國納斯達克，透過SPAC(特殊目的收購公司)制度，與Poema Global Holdings 合併，以23.5億美元(約新台幣650.5億元)企業價值上市，邁向國際市場，證實Gogoro確為有價值的獨角獸，無奈台灣資本市場無法留才，失去大好商機。
鴻海獨具慧眼
積極發展電動車的鴻海，慧眼獨具，默默協助Gogoro開發海外市場，代工製造電動機車及電池交換系統，並決定斥資2千萬美元(約新台幣5.6億元)入股，持股比率0.76%，同時創造出四輪電動車之外，二輪電動機車無限商機，目標正是全球電動機車市場。
新加坡淡馬錫、潤泰集團尹衍樑、日本住友商事、法國能源巨擘ENGIE、美國永續能源發展基金，都已入股Gogoro。Gogoro赴美掛牌，今年第四季將在中國杭州、無錫等至少5座城市，推出Gogoro電池交換系統與電動機車，明年下半年在印尼、印度開始Gogoro業務，機會不錯。
沛星互動到東京掛牌
除了Gogoro之外，今年3月30日，台灣第一家數位新創企業沛星互動，到東京證交所創業板掛牌，每股市值約1900日圓，總巿值17億美元，跨越新創獨角獸10億美元市值門檻，當時企業界扼腕，認為煮熟的鴨子飛了，不料如今第二隻熟鴨Gogoro又飛了，如何不令人惋惜？
沛星互動提供各種產業量身打造、軟體服務(SaaS)之企業解決方案，專擅的人工智慧大數據與機器學習技術，具有「輕資產、重數據」之特色，是年輕人核心競爭力之所在。
兩家最有機會成為亮眼獨角獸公司，在展翅高飛之際，先後棄台灣資本市場，選擇海外落腳，台灣現今依賴護國神山台積電，或零組件代工生產模式，耗費資源大，亟待產業轉型，如何將人才與創投資金結合，發展新創產業是經濟發展要務，期能為台灣再造經濟新契機。