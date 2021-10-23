〈時評〉台灣亟需產業轉型　加速推動新創產業

人工智慧科技公司沛星互動科技（Appier）今年3月30日在日本東京證券交易所Mothers創業板掛牌上市，Appier執行長暨共同創辦人... 人工智慧科技公司沛星互動科技（Appier）今年3月30日在日本東京證券交易所Mothers創業板掛牌上市，Appier執行長暨共同創辦人游直翰出席台北辦公室舉行的小型敲鐘儀式。（Appier提供） 中央社檔案照片

台灣經濟亟需轉型，發展新創產業，但是電動機車龍頭Gogoro (睿龍創意）將赴美那斯達克，與Poema Global Holdings合併上市。沛星互動到東京證交所上市，遠赴他鄉 ，未能留在台灣資本市場發展，坐失良機，令人遺憾。政府應重視扶 植新創產業發展。

新創企業需友善環境

You Tube 創辦人陳士駿最近表示，新冠肺炎疫情使2000多位旅外菁英攜家 帶眷回來，不乏矽谷人把公司、員工、經驗、資金都帶回來， 很有機會創造「台灣矽谷」。但是他感覺在台灣集資不易，發展新創 產業環境仍然不夠成熟，還是要回美國找創投資金，極可能將新創產 業發展機會，拱手讓人，非常可惜。

台灣游資充斥，資金根本不是問題，但是需要有專業人才，推動新創 產業，類似陳士駿這樣，在矽谷有成功經驗的專才，政府應該好好把 握，協助他在台灣發展，甚至請他協助，邀請更多人才， 並引進新觀念及商機，再由創投資金有計劃配合發展， 替台灣帶來新創產業成長機會。

兩家潛在獨角獸公司 放棄台灣市場

今年台灣有兩家新創企業，曾經是國發會列名最有可能成為獨角獸， 分別是Gogoro及沛星互動，分別棄台灣資本市場，赴海外上市 ，使台灣資本市場無法轉型，坐失成為亞太籌資市場，吸引國際資金 投資機會，非常可惜。

政府扶植新創產業，需要加油。成立於2011年的Gogoro， 奮力開創出電動機車一片天，引領風潮，不料2020年，政府推動 「油電同權」政策，將電動機車補助每輛1萬元，降為7千元， 七期燃油機車每輛提高補助至2萬3千元，創全球補助燃油車首例， 大開節能減碳倒車，Gogoro銷量暴減3成，頓陷困境。

同行無不關心Gogoro被重擊，還能存活嗎？如今遠赴美國納斯 達克，透過SPAC(特殊目的收購公司)制度，與Poema Global Holdings 合併，以23.5億美元(約新台幣650.5億元)企業價值上市 ，邁向國際市場，證實Gogoro確為有價值的獨角獸，無奈台灣 資本市場無法留才，失去大好商機。

鴻海獨具慧眼

積極發展電動車的鴻海，慧眼獨具，默默協助Gogoro開發海外 市場，代工製造電動機車及電池交換系統，並決定斥資2千萬美元( 約新台幣5.6億元)入股，持股比率0.76%，同時創造出四輪 電動車之外，二輪電動機車無限商機，目標正是全球電動機車市場。

新加坡淡馬錫、潤泰集團尹衍樑、日本住友商事、法國能源巨擘EN GIE、美國永續能源發展基金，都已入股Gogoro。 Gogoro赴美掛牌，今年第四季將在中國杭州、 無錫等至少5座城市，推出Gogoro電池交換系統與電動機車， 明年下半年在印尼、印度開始Gogoro業務，機會不錯。

沛星互動到東京掛牌

除了Gogoro之外，今年3月30日，台灣第一家數位新創企業 沛星互動，到東京證交所創業板掛牌，每股市值約1900日圓， 總巿值17億美元，跨越新創獨角獸10億美元市值門檻， 當時企業界扼腕，認為煮熟的鴨子飛了， 不料如今第二隻熟鴨Gogoro又飛了，如何不令人惋惜？

沛星互動提供各種產業量身打造、軟體服務(SaaS)之企業解決 方案，專擅的人工智慧大數據與機器學習技術，具有「輕資產、 重數據」之特色，是年輕人核心競爭力之所在。

兩家最有機會成為亮眼獨角獸公司，在展翅高飛之際，先後棄台灣資 本市場，選擇海外落腳，台灣現今依賴護國神山台積電， 或零組件代工生產模式，耗費資源大，亟待產業轉型， 如何將人才與創投資金結合，發展新創產業是經濟發展要務， 期能為台灣再造經濟新契機。