中華電榮獲「國家品牌玉山獎」3C資通訊服務類 最佳企業首獎肯定

2021年國家品牌玉山獎今(21)日頒獎， 中華電信因應數位匯流時代科技發展高速躍進，近年積極投入「 以客戶為中心」的企業轉型，不斷推出創新服務、 強化國家產業競爭力， 榮獲3C資通訊服務類最佳企業玉山獎首獎肯定；MOD( 多媒體隨選系統平臺,Multimedia On Demand)產品則獲得「最佳產品玉山獎」， 凸顯產品設計的豐富多元，完善超前部署，滿足用戶隨時、隨地， 運用多樣裝置使用的需求。

中華民國國家企業競爭力發展協會為推動台灣經濟體系健全、 建立台灣品牌形象，特主辦國家品牌玉山獎， 鼓勵企業重視服務品質與研發創新，展現台灣文化內涵， 以促使台灣產業更加蓬勃發展、厚植品牌力量， 以國家品牌的力量助推企業永續發展，提升台灣於國際間的認知度， 促進國家產業競爭力。

中華電信董事長謝繼茂表示，身為國內電信龍頭，過去以「建設」 為導向，組織非常有效率，隨著數位時代來臨，經營環境快速變化， 因此啟動「以客戶為中心」之數位轉型，自去年5G率先開台後， 致力加速5G建設、發展5G企業專網及相關智慧應用， 以獨步全球之電子圍籬科技防疫創新應用隱形守護台灣， 同時全台首推使用智慧眼鏡的第一視角及AR 擴增實境進行長照服務的遠距醫療計畫等，都是以客戶需求為中心， 積極透過科技創新，具體展現中華電信在IoT、雲端、AR、 智慧應用等的宏觀前瞻與專業實力。

除此之外，董事長謝繼茂表示，MOD產品為達成隨時(Any Time)、隨地( Any Where)、 隨選(Any Device)的影視服務願景，積極發展數位匯流生態鏈， 帶動包含智慧家庭、智慧學習、智慧照護等加值應用服務， 並以此為永續經營方向，全力朝(1)建立高畫質+多元、 互動之差異化優勢、(2)開發精準廣告新功能、(3) 推動5G多螢新體驗等三大願景前進， 要讓MOD產品既能滿足消費者多元收視需求， 也能成為協助企業開拓多元商機的影視平台， 因此能獲得國家品牌玉山獎之最佳產品肯定。

展望未來，最佳企業- 中華電信將戮力實踐聯合國永續發展目標第17項- 建立多元夥伴關係，協力促進永續願景， 秉持永遠走在最前面之企業精神，持續廣結盟海內外生態鏈， 跨業整合拓展垂直應用領域，持續為國人打造優良舒適5G環境， 創造更優質的生活應用，聚焦發展5G+ AIoT創新智慧應用技術，提供更優質的行動寬頻服務， 與客戶攜手邁向5G新時代。