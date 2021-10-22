百萬補助新北18所高中職 學生自治組織推動參與式預算 實踐民主價值

為推動高級中等學校學生自治組織參與學生公眾事務， 培養學生自治及民主審議能力，並積極協助學生社團辦理活動， 新北市日前辦理說明會補助18所高中職高達百萬的「推動高級中等 學校學生自治組織分配學生社團活動經費補助」， 校數及經費額度皆為全國最多，期待透過鼓勵各校推動參與式預算， 提高學生參與並實踐民主價值，培養校園認同感。

教育局表示，自109學年度起有7校試辦「推動高級中等學校學生 自治組織分配學生社團活動經費補助」計畫，於本(110)學年度 正式啟動。日前辦理各校補助說明會後，共18所高中職學校踴躍申 請並通過審核，教育局依學校高中部班級數提供4萬或6萬的社團經 費補助，補助總額高達100萬，鼓勵各校學生自治組織積極參與公 眾事務。

丹鳳高中學務主任黃緯強表示，學校在申請補助計畫前， 必須由學生自治組織會先自主擬定並審議通過「學生社團活動經費補 助作業要點」，才能將計畫送教育局審核。教師也會主動指導學生， 讓學生充分討論如何擬訂補助辦法，合乎公平及民主的原則。

丹鳳高中熱音社的社長曾郁茹同學說， 自己身為熱音社的代表也是學校經費小組的育樂性社團代表。 因為學校每個社團活動大小程度不一， 因此擬定辦法時要很公平分配這筆經費，真是一大難題。 好在有學校主任引導，與各類型社團代表進行後續討論才漸入佳境， 很感謝學務處讓學生會展現公平公正的自治體制， 讓我們學習透過溝通與討論達成協議， 完成這項艱難但有十足成就感的任務。

三重高中學生會會長李珊茹同學也說，學校目前總共有47個社團， 最後邀請5位各類型社團代表來開會制定分配經費的辦法。 教育局這項補助計畫不僅讓學生會可以參與補助款分配， 同時也挹注社團最需要的經費，讓學生活動在多元展能時， 更無後顧之憂，獲得最實質的幫助。

教育局長張明文表示，透過及早培養高中職學生自治組織的觀念和態 度，學習像地方議會一般審議計畫和預算，讓學生充分學習公民責任 。此外，教育局也會積極促進學校社團組織發展與傳承， 將來會陸續推出青年學生相關系列性活動，如畢聯會幹部培力營、 青年城市論壇等，期待學生展現民主自治的能力，放眼國際、 創造未來。

恆毅高中校長於學生班級代表聯合會議中分享經驗，鼓勵學生自治。(照片來源：新北市教育局提供)

丹鳳高中學生自治組織召開會議，審議通過「學生社團活動經費補助作業要點」。(照片來源：新北市教育局提供)