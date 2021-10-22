新北淨零碳從鄰里出發　1區11里15校25社區獲低碳認證

新北市環保局今(22)日舉辦「低碳校園、 低碳社區標章暨低碳永續家園授證典禮」，共有15所學校、25個 社區獲得低碳標章，1個行政區11個里獲行政院環境保護署低碳永 續家園認證，由環保局程大維局長親自頒發證書， 表揚各單位在低碳改造的努力， 也期勉獲得認證的單位持續發揮創意擔當領頭羊， 與新北市一同朝向淨零碳目標努力。

程大維局長表示，在全球暖化與極端氣候的危機下， 新北市積極推動溫室氣體減量工作，打造零碳示範區，以達2030 年減碳目標，除率全國之先簽署「氣候緊急宣言」、宣布「 零碳翻轉、新北先行」、提出2030三大零碳藍圖，更於今( 110)年6月響應聯合國氣候變遷綱要公約〔UNFCCC〕 倡議的「Cities Race To Zero」，與英國倫敦、日本東京等700個全球大城市共同邁向 淨零碳目標。

新北市住商部門二氧化碳排放量占比約4成，目前已導入社區、 學校標章制度，積極參與環保署低碳永續家園認證，從設施改變、 節能到智慧化行動，分頭並進建構建築部門的淨零碳基礎。

環保局表示，新北市創立「低碳校園標章」及「低碳社區標章」， 以綠建築、綠色能源、循環資源、綠色交通、 永續生活環境及創新作為等6大面向、校園25項指標及社區18項 指標進行評比。經過專家學者實地評核後，校園分別授予「金熊級」 及「銀鵝級」，社區分別授予「白金級」、「金熊級」及「銀鵝級」 等認證。而環保署「低碳永續家園認證」制度，評等等級則分為「 銅級」及「銀級」2級別，並以各市行政區、里層級之生態綠化、 綠能節電、綠色運輸、資源循環、 低碳生活與永續經營等六個面向實地評核，將授予「銀級」及「 銅級」之全國認證殊榮。

獲得「金熊級」標章的淡水區文化國小積極推廣減塑， 以校羊放牧取代傳統割草，並將其排泄物製成天然肥料， 同時降低碳排放量。而獲「金熊級」標章的明志科技大學， 將低碳永續概念融入校園活動及課程教育， 透過參訪活動邀請師生及社區民眾共同參與， 並成立綠色大學推動委員會，促進師生對於環保意識的重視、 善盡維護環保之責任。

獲得「白金級」低碳社區標章認證的4處社區中，山海青、 名軒皇城及長榮大樓等3社區皆是從「銀鵝級」晉升到「金熊級」， 又於109年獲「白金級」。居民在改造的過程中逐漸凝聚共識， 認同低碳理念，也讓社區變得更舒適。

其中獲「白金級」標章的山海青社區，在屋頂設置3.05kWp太 陽能光電系統，供電給社區庭院燈、 生態池太陽能打氧器等公共設施，既節省電費又能營造綠能家園； 此外在頂樓設置屋頂農場進行隔熱降溫， 許多住戶利用清晨或傍晚時間到屋頂種植，熱絡感情， 提升居住幸福感。

而獲得環保署低碳永續家園「銀級」認證的汐止區公所，致力於里、 社區及校園，發展符合環境特性的低碳措施，如推動植栽綠化、 綠能節電、綠色運輸及資源循環等，鼓勵民眾低碳生活， 積極建構低碳永續家園。

獲「銀級」認證的淡水區鄧公里， 將原停滿廢棄車輛及堆滿垃圾的髒亂點， 改造成一座可供里民休憩的口袋公園及具有生態多樣性之開心農場， 並利用廢棄輪胎及回收物製成小小兵卡通人物的裝置藝術， 已成為遊客到訪鄧公里拍照打卡景點。

獲得環保署低碳永續家園「銅級」認證的里辦公處， 則透過志工與里民的合作，發揮創意， 打造因地制宜的複合式低碳行動項目，如更換省水器材、 推動閒置空地綠美化、改善髒亂點、 種植原生植物增加多樣性及綠覆蓋率、成立資源回收分類站等， 展現推動低碳家園的決心。

環保局說明，想加入低碳行列的社區，歡迎申請「低碳社區規劃師」 免費至社區協助低碳改造規劃，亦可利用「節電診所」 提供免費的社區節電診斷服務，詳情可至新北市低碳生活網(htt p://lowcarbon.epd.ntpc.gov.tw) 查詢「低碳社區規劃師資料庫」或撥打節電診所服務專線89146 173。

獲得低碳校園金熊級標章的5個學校代表與局長合照。（照片來源：新北市政府環保局提供）

獲得低碳校園銀鵝級標章的學校與局長合照。（照片來源：新北市政府環保局提供）

獲得低碳永續家園銅級里與局長合照。（照片來源：新北市政府環保局提供）