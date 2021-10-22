新北淨零碳從鄰里出發　1區11里15校25社區獲低碳認證

新北市環保局今(22)日舉辦「低碳校園、低碳社區標章暨低碳永續家園授證典禮」，共有15所學校、25個社區獲得低碳標章，1個行政區11個里獲行政院環境保護署低碳永續家園認證，由環保局程大維局長親自頒發證書，表揚各單位在低碳改造的努力，也期勉獲得認證的單位持續發揮創意擔當領頭羊，與新北市一同朝向淨零碳目標努力。
程大維局長表示，在全球暖化與極端氣候的危機下，新北市積極推動溫室氣體減量工作，打造零碳示範區，以達2030年減碳目標，除率全國之先簽署「氣候緊急宣言」、宣布「零碳翻轉、新北先行」、提出2030三大零碳藍圖，更於今(110)年6月響應聯合國氣候變遷綱要公約〔UNFCCC〕倡議的「Cities Race To Zero」，與英國倫敦、日本東京等700個全球大城市共同邁向淨零碳目標。
新北市住商部門二氧化碳排放量占比約4成，目前已導入社區、學校標章制度，積極參與環保署低碳永續家園認證，從設施改變、節能到智慧化行動，分頭並進建構建築部門的淨零碳基礎。
環保局表示，新北市創立「低碳校園標章」及「低碳社區標章」，以綠建築、綠色能源、循環資源、綠色交通、永續生活環境及創新作為等6大面向、校園25項指標及社區18項指標進行評比。經過專家學者實地評核後，校園分別授予「金熊級」及「銀鵝級」，社區分別授予「白金級」、「金熊級」及「銀鵝級」等認證。而環保署「低碳永續家園認證」制度，評等等級則分為「銅級」及「銀級」2級別，並以各市行政區、里層級之生態綠化、綠能節電、綠色運輸、資源循環、低碳生活與永續經營等六個面向實地評核，將授予「銀級」及「銅級」之全國認證殊榮。
獲得「金熊級」標章的淡水區文化國小積極推廣減塑，以校羊放牧取代傳統割草，並將其排泄物製成天然肥料，同時降低碳排放量。而獲「金熊級」標章的明志科技大學，將低碳永續概念融入校園活動及課程教育，透過參訪活動邀請師生及社區民眾共同參與，並成立綠色大學推動委員會，促進師生對於環保意識的重視、善盡維護環保之責任。
獲得「白金級」低碳社區標章認證的4處社區中，山海青、名軒皇城及長榮大樓等3社區皆是從「銀鵝級」晉升到「金熊級」，又於109年獲「白金級」。居民在改造的過程中逐漸凝聚共識，認同低碳理念，也讓社區變得更舒適。
其中獲「白金級」標章的山海青社區，在屋頂設置3.05kWp太陽能光電系統，供電給社區庭院燈、生態池太陽能打氧器等公共設施，既節省電費又能營造綠能家園；此外在頂樓設置屋頂農場進行隔熱降溫，許多住戶利用清晨或傍晚時間到屋頂種植，熱絡感情，提升居住幸福感。
而獲得環保署低碳永續家園「銀級」認證的汐止區公所，致力於里、社區及校園，發展符合環境特性的低碳措施，如推動植栽綠化、綠能節電、綠色運輸及資源循環等，鼓勵民眾低碳生活，積極建構低碳永續家園。
獲「銀級」認證的淡水區鄧公里，將原停滿廢棄車輛及堆滿垃圾的髒亂點，改造成一座可供里民休憩的口袋公園及具有生態多樣性之開心農場，並利用廢棄輪胎及回收物製成小小兵卡通人物的裝置藝術，已成為遊客到訪鄧公里拍照打卡景點。
獲得環保署低碳永續家園「銅級」認證的里辦公處，則透過志工與里民的合作，發揮創意，打造因地制宜的複合式低碳行動項目，如更換省水器材、推動閒置空地綠美化、改善髒亂點、種植原生植物增加多樣性及綠覆蓋率、成立資源回收分類站等，展現推動低碳家園的決心。
環保局說明，想加入低碳行列的社區，歡迎申請「低碳社區規劃師」免費至社區協助低碳改造規劃，亦可利用「節電診所」提供免費的社區節電診斷服務，詳情可至新北市低碳生活網(http://lowcarbon.epd.ntpc.gov.tw)查詢「低碳社區規劃師資料庫」或撥打節電診所服務專線89146173。
獲得低碳校園金熊級標章的5個學校代表與局長合照。（照片來源：新北市政府環保局提供）
獲得低碳校園銀鵝級標章的學校與局長合照。（照片來源：新北市政府環保局提供）
獲得低碳永續家園銅級里與局長合照。（照片來源：新北市政府環保局提供）