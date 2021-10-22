新北市表揚20位好人好事代表 楊敏政救難28年 運用無人機協助搜尋

為感謝在新北市默默付出、熱心公益的人士，新北市政府與新北市表揚好人好事運動協會於22日下午，在市府3樓多功能集會堂表揚110年好人好事代表。新北市長侯友宜表示，台灣太聒噪，有些人只會成天批評，社會其實需要大家存好心、說好話、當好人、做好事，就像這次表揚的20位代表，帶頭示範正向的力量。

侯友宜應邀頒獎，與新北市表揚好人好事運動協會理事長謝沛書一一頒獎給20位得獎者。侯友宜對每位獲獎者的事蹟如數家珍，他說樹林鎮南宮董事長許正秋五十多年來，在地方默默為社會福利和人心教化付出，例如成立獎學金委員會，籌設圖書館，每年舉辦冬令救濟，並捐助多輛消防車、救護車及復康巴士等，是地方敬重的長輩。

侯友宜說，另外像救國團新北市團委會主任委員洪淳逸，長年樂善好施，在擔任獅子會300B1區總裁期間，光捐贈復康巴士就高達15輛，其他還有數百萬的救災基金和公益活動。

侯友宜特別點名楊敏政，他說在這次虎豹潭救援行動中，整整六天，他還有回市府，但楊敏政一直待在現場，運用空中和水下無人機，協助消防局搜救。楊敏政24歲即加入臺北縣急難救援協會，迄今28年，幾乎每一場重大災難，如賀伯風災、汐止林肯大郡倒塌、九二一大地震、納莉、莫拉克、蘇迪勒風災等，都可看到他參與救災的身影。

楊敏政會後受訪表示，他配合消防局救援行動，利用無人機進行空拍和水下作業，由於怕目視會有疏漏，因此返回基地後，會再逐一審視，因無人機畫面有座標，可以清楚定位，方便搜救人員搜尋，整個救援行動在跟時間和死神拔河，總算在119小時內完成第6名劉姓女童的搜尋任務。

另外，新店屈尺派出所警員吳政彧，於今年1月14日接獲安養中心火警通報，抵達現場後建物已陷入火海，他冒險逐樓檢查，發現有老人受困，立即將高齡91歲的長者揹出，又重返火場再救出2名受困長者。

20位好人好事代表，包括黃騰霆、陳冠中、楊敏政、羅英弘、高文良、柯茂琳、陳寶英、劉素枝、許正秋、黃秀英、柯進學、洪淳逸、張永耀、郭明忠、吳政彧、陳英俊、林偉峰、江明性、邱尾玟和王祥二。