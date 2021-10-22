公股銀首創佳績！臺灣企銀勇奪國家品牌玉山獎全國首獎

臺灣企銀獲國家品牌玉山獎，由監察院院長陳菊(左)頒獎予臺灣企銀副總經理邱松歲(右)。(照片由臺灣企銀提供) 臺灣企銀獲國家品牌玉山獎，由監察院院長陳菊(左)頒獎予臺灣企銀副總經理邱松歲(右)。(照片由臺灣企銀提供)

臺灣企銀數位金融創新立下重要里程碑，榮獲國內最具指標性且規模最盛大的「國家品牌玉山獎」，於2021第18屆頒獎典禮獲頒「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」雙獎，其中「聯名北港朝天宮-線上點燈祈福系統與起家金帳戶」更一舉摘下「最佳產品類全國首」的最高榮耀，在公股銀行拔得頭籌獲此殊榮，也代表臺灣企銀積極發展數位金融業務，得到國家級肯定!

國家品牌玉山獎致力推動國家品牌形象，表揚國內企業典範， 評選優質產品與服務。 臺灣企銀本次與北港朝天宮合作三大亮點數位金融服務，鎖定每年約 700萬人次的朝天宮進香信眾，開發線上點燈祈福網、 祈福機與起家金帳戶，網路就能申請點燈、捐款、開戶等服務， 兩大百年品牌攜手推陳出新，跨越時空及新冠肺炎疫情限制， 線上傳達媽祖安定人心的力量，讓媽祖的保佑零距離， 因此榮獲本屆「最佳產品類全國首獎」。 主辦單位表示今年參賽送件數創下新高， 臺灣企銀能在競爭激烈的評選中脫穎而出拿到最大獎實屬難得!

臺灣企銀「智能客服Money」也獲頒「最佳人氣品牌類」獎， 該行積極導入人工智慧技術， 精心塑造擬人且具活潑個性的智能客服機器人Money，打造近3 ,000題專業知識庫及20,000題生活知識庫，同時培養AI 訓練師團隊，分析客戶提問邏輯與情境，並由專人即時監控， 調教智能客服應答內容， 透過大數據進行答覆準確度校正及設計多輪式對話，讓Money能 更聰明判斷顧客所需資訊，提供具有巧思又有溫度的服務， 今年每月平均整體答覆精準度已達97%， 得到顧客高度好評與本屆評審團的青睞。

臺灣企銀極力發展數位金融創新及深耕金融科技， 本次榮獲國家品牌玉山獎兩大獎，對該行數位金融品牌是一大嘉許。 該行不斷提升數位通路平台服務效率及安全， 今年推出數位存款帳戶全新優惠權益升級， 並開放他行帳戶認證機制，搭配創意行銷活動， 成功創造市場話題與顧客申辦熱潮， 未來臺灣企銀將持續用心瞭解客戶需求，重視客戶體驗， 期望提供更優質暖心的數位金融服務。