Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

公股銀首創佳績！臺灣企銀勇奪國家品牌玉山獎全國首獎

By 台灣英文新聞
2021/10/22 16:53
臺灣企銀獲國家品牌玉山獎，由監察院院長陳菊(左)頒獎予臺灣企銀副總經理邱松歲(右)。(照片由臺灣企銀提供)

臺灣企銀獲國家品牌玉山獎，由監察院院長陳菊(左)頒獎予臺灣企銀副總經理邱松歲(右)。(照片由臺灣企銀提供)

臺灣企銀數位金融創新立下重要里程碑，榮獲國內最具指標性且規模最盛大的「國家品牌玉山獎」，於2021第18屆頒獎典禮獲頒「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」雙獎，其中「聯名北港朝天宮-線上點燈祈福系統與起家金帳戶」更一舉摘下「最佳產品類全國首」的最高榮耀，在公股銀行拔得頭籌獲此殊榮，也代表臺灣企銀積極發展數位金融業務，得到國家級肯定!

國家品牌玉山獎致力推動國家品牌形象，表揚國內企業典範，評選優質產品與服務。臺灣企銀本次與北港朝天宮合作三大亮點數位金融服務，鎖定每年約700萬人次的朝天宮進香信眾，開發線上點燈祈福網、祈福機與起家金帳戶，網路就能申請點燈、捐款、開戶等服務，兩大百年品牌攜手推陳出新，跨越時空及新冠肺炎疫情限制，線上傳達媽祖安定人心的力量，讓媽祖的保佑零距離，因此榮獲本屆「最佳產品類全國首獎」。主辦單位表示今年參賽送件數創下新高，臺灣企銀能在競爭激烈的評選中脫穎而出拿到最大獎實屬難得!

臺灣企銀「智能客服Money」也獲頒「最佳人氣品牌類」獎，該行積極導入人工智慧技術，精心塑造擬人且具活潑個性的智能客服機器人Money，打造近3,000題專業知識庫及20,000題生活知識庫，同時培養AI訓練師團隊，分析客戶提問邏輯與情境，並由專人即時監控，調教智能客服應答內容，透過大數據進行答覆準確度校正及設計多輪式對話，讓Money能更聰明判斷顧客所需資訊，提供具有巧思又有溫度的服務，今年每月平均整體答覆精準度已達97%，得到顧客高度好評與本屆評審團的青睞。

臺灣企銀極力發展數位金融創新及深耕金融科技，本次榮獲國家品牌玉山獎兩大獎，對該行數位金融品牌是一大嘉許。該行不斷提升數位通路平台服務效率及安全，今年推出數位存款帳戶全新優惠權益升級，並開放他行帳戶認證機制，搭配創意行銷活動，成功創造市場話題與顧客申辦熱潮，未來臺灣企銀將持續用心瞭解客戶需求，重視客戶體驗，期望提供更優質暖心的數位金融服務。

更新時間 : 2021-10-22 17:42 GMT+08:00

最受歡迎

限時6小時！10/22加開莫德納第2劑「55至64歲」民眾預約　10/28起開打
限時6小時！10/22加開莫德納第2劑「55至64歲」民眾預約　10/28起開打
【移花接木】台灣網紅涉出售「換臉」謎片牟利•立委高嘉瑜、黃捷、雞排妹等逾百人受害　法務部將加重刑責
【移花接木】台灣網紅涉出售「換臉」謎片牟利•立委高嘉瑜、黃捷、雞排妹等逾百人受害　法務部將加重刑責
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
台灣何時開放AZ混打莫德納疫苗？陳時中：11月可能性高
台灣何時開放AZ混打莫德納疫苗？陳時中：11月可能性高
【台灣維持二級警戒至11/1】10/19放寬口罩規定：戶外運動、拍照可脫口罩
【台灣維持二級警戒至11/1】10/19放寬口罩規定：戶外運動、拍照可脫口罩
【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
【更新】AZ混打BNT有譜！台灣指揮官陳時中：規劃第13輪實施　邊境管制是否放寬•視第2劑疫苗涵蓋率而定
【更新】AZ混打BNT有譜！台灣指揮官陳時中：規劃第13輪實施　邊境管制是否放寬•視第2劑疫苗涵蓋率而定
【更新】富邦金董事長蔡明興確診「營運不受影響」　22日指揮中心間接證實個案「病況穩定」無重症徵兆
【更新】富邦金董事長蔡明興確診「營運不受影響」　22日指揮中心間接證實個案「病況穩定」無重症徵兆
第12期疫苗接種台北市採分流接種、開放夜間施打：醫院施打BNT　花博負責AZ
第12期疫苗接種台北市採分流接種、開放夜間施打：醫院施打BNT　花博負責AZ
國際蕭邦鋼琴大賽台灣創佳績　與美國並列搶下三席破紀錄
國際蕭邦鋼琴大賽台灣創佳績　與美國並列搶下三席破紀錄