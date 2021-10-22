期交所宣導影片獲迴響 幫助年輕人快速瞭解期貨知識

期交所為提高年輕族群對期貨交易風險的重視，所製作「街頭QA大 哉問！期貨交易知多少？」宣導影片已於網路宣導專區上架。 由於本次拍攝是透過街頭訪問的方式，於影片中統整期貨交易特性、 風險及常見的迷思解惑， 可輕鬆讓年輕族群進一步瞭解期貨特點及建立基本的風險意識， 影片內容幽默有趣，獲得熱烈迴響，影片上架不到兩個月即累積3萬 多次觀看，有興趣的民眾可至以下網址觀看：https:// reurl.cc/Q6WAbo。

期交所提醒交易人，期貨交易為高槓桿的保證金交易，於下單前須準備足夠的保證金，並建立良好的風險控管觀念，以因應近期波動較大的市場行情。建議交易人應衡量自身能力適度操作，並且設定停損停利機制，以利有效控管風險，在期貨路上穩步前進。