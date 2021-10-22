台灣新秘境「探索礁溪」！幾米療癒毛毛兔打造旅人廊道　跑馬古道奇幻光雕秀正式登場　

(台灣英文新聞/劉怡均 採訪報導)由宜蘭縣府主辦，新景點「探索礁溪」結合四大景點打造自然文化秘境，由田中央聯合建築事務所建築師黃聲遠擔任建築設計、知名繪本作家幾米、策展人龔卓軍、光雕藝術家陳怡潔、共感地景建築師陳宣誠合作，將於23日正式盛大開幕。

「探索礁溪」首站從礁溪轉運轉為起點，以幾米插畫毛毛兔為啟發設計「旅人廊道」，藝術裝置結合指引功能替旅客遮風避雨，入口處可見15.7×7公尺的大兔子迎賓，大眾泡腳池旁更可見三隻兔子也齊聚泡溫泉的可愛景象，另外有超過20隻的立體毛毛兔穿梭在整個公園，7個小山丘之間帶給旅人驚喜。

建築師黃聲遠於1994年隻身前往宜蘭發展，隨後20年間獲獎無數，這次使用減法打造「探索礁溪」計畫，串聯當地人文及自然景觀，讓礁溪的山、城市、古道四周各種可能性被看見，也以打造環境劇場的模式，讓每個基地都成為當地民眾及旅人舒服的生活空間，其為營建署競爭型前瞻-城鎮之心工程計畫補助對象，總經費約為4億元。



幾米插畫毛毛兔



毛毛兔泡溫泉和在地產生連結

不再只是泡溫泉！「探索礁溪」第二個重要的據點「綠野溪廣場」，從轉運站公園南口出來，位於溫泉旅館林立的大道端點，就可見蜿蜒的湯圍溪，這次局部拆除整理遮擋都市的天橋及環境，讓溪流煥然一新，經過綠野溪廣場之後，有兩條路線，一條是前往「跑馬古道公園」，也就是過去的明德訓練班；另一條從跑馬古道下來，一直到端點的協天廟前廣場「戲台天棚」。

淡蘭古道南路「跑馬古道」旁的「跑馬古道公園」前身為礁溪明德訓練班，在眾森自然工作室的帶領下，策展團隊實際走訪跑馬古道採集生態動植物圖象，轉化成藝術家陳怡潔光雕秀「山光脈動」，搭配古典樂跟從山林中採集下來的聲音，將該場域打造成適合民眾夜間活動的場域，尤其是在飄著小雨的夜間更有情調。

陳怡潔捨棄白光，投影注重色溫試圖融入周遭環境，符合社區需求讓民眾可以舒服做運動，投影的動植物都被放大，可見比人大的蝴蝶、貓頭鷹、山羌等，彷彿來到小人國一樣，希望大家發揮想像力看周遭，來到「跑馬古道公園」如同置身音樂劇場，聆聽一場大自然和藝術交織出的交響樂。

「跑馬古道公園」將於10月23日晚間七點盛大開幕，會放映「山光脈動」光雕秀，邀請優人神鼓、A Root同根生樂團、告五人樂團演出，更多詳情請前往活動官網查詢。



跑馬古道公園



光雕素材取自跑馬古道動植物

以上圖片均由Taiwan News, Lyla Liu拍攝



(官方影片)