成大智慧半導體及永續製造學院揭牌 蔡英文：帶動大南方創新跟永續發展

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）國立成功大學110學年度增設「智慧半導體及永續製造學院」，10月22日上午盛大揭牌，台灣產官學界代表齊聚共襄盛舉，總統蔡英文在揭牌典禮上表示，期待成大可以和沙崙、台南、橋頭等科學園區相互連結，形成南台灣最重要的科技產業走廊。

成大智慧半導體及永續製造學院22日在自強校區啟端館前草皮舉辦揭牌儀式，未來學院行政空間及教室將規劃在啟端館，利於學生跨院系進行交流，自強校區科技大樓預計規劃為學生互動空間，南科台達大樓將規劃為研究空間，智慧半導體及永續製造學院充足且豐富的軟硬體資源，將能建立起完善的研究與學習環境，加速人才培育與創新價值創造。

總統蔡英文22日出席揭牌典禮時表示，成大好事成雙，除了成大老人醫院的動土典禮，成大今日也拔得頭籌，揭牌「智慧半導體及永續製造學院」，也是目前教育部已經核定四所半導體學院中第一個揭牌的學校。除了半導體產業，成大在人工智慧、循環經濟、國防科技方面，都有非常堅實的發展的基礎。

蔡英文接著期許，成大可以和沙崙、台南、橋頭等科學園區相互連結，形成南台灣最重要的科技產業走廊，持續的帶動半導體產業的發展，以及整個大南方的創新跟永續發展。

成大校長蘇慧貞表示，「藏行顯光，成就共好」是成大九十年來堅守的核心價值。成大智慧半導體與永續製造學院在硬體環境上得天獨厚，同時也強調以人工智慧為骨幹，以高度能源敏感為思考，建構嶄新的學程內容，並邀請不同特性的夥伴學校，一起參與這個國家提供的創新平台，共同培育下世代跨領域人才。

10月22日出席揭牌儀式貴賓眾星雲集，包括教育部政務次長劉孟奇、經濟部常務次長林全能、高教司司長朱俊彰、工業局局長呂正華、國研院院長吳光鐘、南科局長蘇振綱、台南市副市長戴謙等，以及七十多位企業界代表，包括力積電董事長黃崇仁、奇景董事長吳炳昇、台積電處長張孟凡、中鋼董事長翁朝棟、日月光執行長吳田玉、國巨執行長王淡如、台達電總經理劉佳容、華邦新唐董事長蘇源茂、李長榮董事長洪再興、大亞董事長沈尚弘、中石化副總經理蔡珈緯、穩懋半導體董事長陳進財、中信造船董事方銘川等。

成大－台灣半導體人才搖籃

台灣2021半導體人才白皮書顯示，在2016至2020年畢業服役後的學碩博職場新鮮人投入半導體的總人數，成大高居所有大學之冠。成大智慧半導體及永續製造學院表示，成大擁有國內頂大企業合作數最多的豐沛產學資源，並掌握淨零碳排關鍵技術。藉由與企業共同辦學，加上成大電資學院、工學院、理學院等堅強師資，以及校內人工智慧、能源永續、智慧機械、智能製造、循環經濟、碳中和、奈米材料、量子電腦、大數據等跨領域研究量能，學生可選擇更具實務性質的研究主題，除了有不同系所教師共同指導外，更有企業專家擔任共同指導教授，增加與企業互動機會以利未來的生涯規劃，培養基礎前瞻技術能力。

近年半導體科技人才需求激增，多家國際大廠推出史上最大規模人才招募計畫。成大智慧半導體及永續製造學院與台積電、台達電、國巨、旺宏、日月光、華邦電、全訊、奇景光電、力積電、穩懋、中鋼、中石化、李長榮化工、中信造船、大亞電線電纜等15家頂尖企業合作，開設「晶片設計學位學程」、「半導體製程學位學程」、「半導體封測學位學程」、「關鍵材料學位學程」、「智能與永續製造學位學程」等五大專業領域學位學程。第一屆碩博士甄試招生已於10月12日報名截止，約有178位報名甄試，目前進入審查階段，預計11月17日放榜。而碩士一般考試招生，則將於2022年2月19、20日進行。

成大智慧半導體及永續製造學院邀請頂尖人才來「創造人才」。根據成大發布的資訊，美國UCLA王康隆院士任榮譽院長、蘇炎坤講座教授榮任學院院長，共同攜手培育高階半導體及永續製造人才。王康隆榮譽院長為成大電機系校友，現為美國加州大學洛杉磯分校電機工程學系雷神講座教授，是國際知名半導體學者，2017年率領研究團隊發現馬約拉納粒子，解開困擾學界長達80年的謎團，是推動下一世代拓樸量子電腦發展之重要推手。

蘇炎坤院長為成大電機系校友，曾任崑山科技大學校長、成大電機系名譽講座教授，多年來從事化合物半導體光電元件相關研究，是台灣最早從事該領域研究的先驅之一。所開發的高效率LED散熱基板封裝技術，對國內LED產業以及液晶面板背光源產業貢獻不勝枚舉。

課程內容

成大智慧半導體及永續製造學院課程設計融入人工智慧與大數據、環境氣候永續與智能製造，也結合政府大力推動的5+2產業創新計畫及國際再生能源總署（IRENA）政策推動再生能源、循環經濟及碳中和政策等。

成大在全世界關注的循環永續發展上，發展碳捕集與再利用技術，促進碳循環經濟，並實現淨零碳放已充分掌握重要關鍵技術，將為國家因應國際淨零挑戰做出最大貢獻。其中，日前建置全臺首座碳捕獲與烷類轉換再利用的負碳排技術示範工廠，開創產學淨零合作先河，已與國內石化、鋼鐵、廢棄物處理等龍頭企業有具體規劃合作。

環境永續上，成大整合傳統生物處理技術與新穎分子生物技術，積極協助高科技產業解決廢水處理問題。能源創新上，同時與中鋼公司合作，以成大為研發基地，組成創新的氫能冶煉技術國家隊，發展零碳冶煉關鍵技術。