Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

第13期疫苗將「全開」AZ混打BNT？ 台灣指揮中心：11月都打得到

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/22 15:44
指揮中心最快11月「全年齡層開放」AZ疫苗混打BNT疫苗。(示意圖/pixabay)

指揮中心最快11月「全年齡層開放」AZ疫苗混打BNT疫苗。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）指揮中心最快11月開放「全年齡層」AZ疫苗混打BNT疫苗，預估將可提供至少55萬劑BNT疫苗供混打，目前正在修改疫苗登記平台，預計這2天就會宣布登記政策。

根據中央流行疫情指揮中心規劃，第13期擬開放AZ混打BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，最快11月上旬開打，且全年齡開放，不過指揮官陳時中強調，下個月疫苗量應該有足夠量能可提供混打，但實際情況仍要以疫苗的到貨量為準。

指揮中心發言人莊人祥表示，據目前推估，若12期疫苗都按預約如期施打，約剩55萬劑BNT疫苗供11月混打，但若有民眾預約未到，則會再多一些。

針對「全開」的時間點是不是在第13期？陳時中說，混打疫苗11月應該都打得到，但還要看每一批疫苗的到貨量能。

由於目前系統並沒有開放第1劑施打AZ疫苗的民眾在意願登記時可勾選BNT疫苗，對此，陳時中回應，這方面登記平台要稍作修改，預計這2天會宣布相關登記政策。

另外，外界擔心一旦混打開放，是否會有大批民眾放棄接種第2劑AZ疫苗，等待混打疫苗。

陳時中說，目前國際間雖有報告顯示，AZ疫苗混打mRNA疫苗可誘發較多抗體，但有專業人員指出，不同種類疫苗會引發不同的抗體反應，恐增加不良反應風險，雖然機率很小，但每個廠牌的疫苗各有利弊，指揮中心會提供一定的量供民眾選擇。
新冠肺炎
混打
AZ疫苗
BNT疫苗

相關新聞

美國FDA核准莫德納、嬌生疫苗施打追加劑並同意「混打」
美國FDA核准莫德納、嬌生疫苗施打追加劑並同意「混打」
2021/10/21 15:36
【更新】AZ混打BNT有譜！台灣指揮官陳時中：規劃第13輪實施　邊境管制是否放寬•視第2劑疫苗涵蓋率而定
【更新】AZ混打BNT有譜！台灣指揮官陳時中：規劃第13輪實施　邊境管制是否放寬•視第2劑疫苗涵蓋率而定
2021/10/21 14:40
Delta亞系變異株「AY.4.2」個案增　英國專家：估傳播力比Delta病毒高出10%
Delta亞系變異株「AY.4.2」個案增　英國專家：估傳播力比Delta病毒高出10%
2021/10/20 16:04
【本土+0】台灣10/20增4例境外移入　3例為「突破性感染」
【本土+0】台灣10/20增4例境外移入　3例為「突破性感染」
2021/10/20 14:17
台灣10/19新增六例新冠肺炎確診　本土一例、境外移入五例
台灣10/19新增六例新冠肺炎確診　本土一例、境外移入五例
2021/10/19 14:04

更新時間 : 2021-10-22 16:11 GMT+08:00

最受歡迎

限時6小時！10/22加開莫德納第2劑「55至64歲」民眾預約　10/28起開打
限時6小時！10/22加開莫德納第2劑「55至64歲」民眾預約　10/28起開打
【移花接木】台灣網紅涉出售「換臉」謎片牟利•立委高嘉瑜、黃捷、雞排妹等逾百人受害　法務部將加重刑責
【移花接木】台灣網紅涉出售「換臉」謎片牟利•立委高嘉瑜、黃捷、雞排妹等逾百人受害　法務部將加重刑責
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
台灣何時開放AZ混打莫德納疫苗？陳時中：11月可能性高
台灣何時開放AZ混打莫德納疫苗？陳時中：11月可能性高
【台灣維持二級警戒至11/1】10/19放寬口罩規定：戶外運動、拍照可脫口罩
【台灣維持二級警戒至11/1】10/19放寬口罩規定：戶外運動、拍照可脫口罩
【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
【更新】AZ混打BNT有譜！台灣指揮官陳時中：規劃第13輪實施　邊境管制是否放寬•視第2劑疫苗涵蓋率而定
【更新】AZ混打BNT有譜！台灣指揮官陳時中：規劃第13輪實施　邊境管制是否放寬•視第2劑疫苗涵蓋率而定
【最新】富邦金20日證實董事長蔡明興確診　強調營運不受影響
【最新】富邦金20日證實董事長蔡明興確診　強調營運不受影響
第12期疫苗接種台北市採分流接種、開放夜間施打：醫院施打BNT　花博負責AZ
第12期疫苗接種台北市採分流接種、開放夜間施打：醫院施打BNT　花博負責AZ
國際蕭邦鋼琴大賽台灣創佳績　與美國並列搶下三席破紀錄
國際蕭邦鋼琴大賽台灣創佳績　與美國並列搶下三席破紀錄