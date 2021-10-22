第13期疫苗將「全開」AZ混打BNT？ 台灣指揮中心：11月都打得到

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）指揮中心最快11月開放「全年齡層」AZ疫苗混打BNT疫苗，預估將可提供至少55萬劑BNT疫苗供混打，目前正在修改疫苗登記平台，預計這2天就會宣布登記政策。

根據中央流行疫情指揮中心規劃，第13期擬開放AZ混打BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，最快11月上旬開打，且全年齡開放，不過指揮官陳時中強調，下個月疫苗量應該有足夠量能可提供混打，但實際情況仍要以疫苗的到貨量為準。

指揮中心發言人莊人祥表示，據目前推估，若12期疫苗都按預約如期施打，約剩55萬劑BNT疫苗供11月混打，但若有民眾預約未到，則會再多一些。

針對「全開」的時間點是不是在第13期？陳時中說，混打疫苗11月應該都打得到，但還要看每一批疫苗的到貨量能。

由於目前系統並沒有開放第1劑施打AZ疫苗的民眾在意願登記時可勾選BNT疫苗，對此，陳時中回應，這方面登記平台要稍作修改，預計這2天會宣布相關登記政策。

另外，外界擔心一旦混打開放，是否會有大批民眾放棄接種第2劑AZ疫苗，等待混打疫苗。

陳時中說，目前國際間雖有報告顯示，AZ疫苗混打mRNA疫苗可誘發較多抗體，但有專業人員指出，不同種類疫苗會引發不同的抗體反應，恐增加不良反應風險，雖然機率很小，但每個廠牌的疫苗各有利弊，指揮中心會提供一定的量供民眾選擇。