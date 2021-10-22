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世衛警告: 全球疫苗產量不足且嚴重分配不均　恐導致新冠肺炎危機延長到2022年

以醫護人員接種情況來看，非洲地區醫療人員的接種率不到10%，富裕國家的接種率則超過8成。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2021/10/22 15:34
圖/美聯社檔案照片

圖/美聯社檔案照片

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導)新冠肺炎疫情爆發之後，除了因身體健康狀況、年紀而有高死亡風險的老人、慢性病患者外，對抗病毒的第一線醫療人員就是最高風險族群，然而，並不是所有醫療人員都可以在疫苗的保護下安心工作。

世界衛生組織(WHO)估計，2020年1月與2021年5月間，約有至少有8萬名醫療人員死於疫情，而如果疫情延續，這狀況還會繼續惡化，為此，世衛組織總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)已經呼籲各國，應讓醫療人員擁有優先接種權，以確保防疫最前線安全無虞。

來自119國的數據顯示，現在全球約有1.35億的醫療人員，實際接種率因地區、經濟狀況不同而有所差異，雖然平均來看，5名醫療人員中有2人接種完兩劑疫苗，數字還不算太難看，但是實際攤開來看，非洲地區醫療人員的接種率不到10%，富裕國家的接種率則超過8成。

世衛組織助理總幹事、加拿大流行病學家艾爾沃德博士(Bruce Aylward)警告，各國如果持續忽視貧窮國家疫苗不足的問題，疫苗接種量的不足，使得原本可以提早控制的疫情拖到2022年，他要求富裕國家儘速兌現提供疫苗給貧窮國家的承諾。

疫情爆發以來，儘管世衛組織發起了冠狀病毒疫苗實施計畫(COVAX)，期望能公平分配全球產出的疫苗，較為富裕的七大工業國(G7)卻偏好自己跟藥廠談協議，讓全球大部分的疫苗幾乎都被中高收入國家搶下，發展較為落後的非洲僅獲得2.6%的疫苗，直接導致現在非洲僅有5%的人口施打了疫苗，其他洲的則約落在40%左右，差距很大。

疫苗慈善組織聯盟「全民疫苗」(The People’s Vaccine)說，藥廠與富裕國家承諾的疫苗中，每7劑疫苗中只有1劑實際送達目的地，COVAX本來預計在年底前送出的20億劑疫苗中，真正送出的也只有3.71億劑，達成率不到2成，讓疫情更加雪上加霜。
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