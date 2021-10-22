台灣10/22增2例本土　個案皆在基隆　另有6例境外移入

台灣10/22增8例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及6例境外移入。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會) 台灣10/22增8例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及6例境外移入。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增8例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及6例境外移入；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增2例本土個案中，案16461為印尼籍30多歲女性，長期在臺工作，今(2021)年10月20日因工作需求進行採檢，於今日確診，Ct值33，(住院後採檢之核酸檢驗陰性、血清抗體陽性)；已匡列接觸者7人，均列居家隔離。

案16462為本國籍50多歲女性，10月20日因有陪病需求進行採檢，同日亦有全身倦怠症狀，於今日確診，Ct值33.2，(住院後採檢之核酸檢驗陰性、血清抗體陽性)；已匡列接觸者10人，均列居家隔離。

指揮官陳時中說明，這2位個案的Ct值較高，第二採又變陰性，且血清抗體都是陽性，對社區的風險應該很小，不過衛生單位仍會照流程持續進行疫情調查及防治工作，以釐清感染源。



指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自緬甸(案16460)、印尼(案16463)、泰國(案16464)、馬來西亞(2例，案16465、案16466)及南非(案16467)入境，入境日介於10月7日至10月20日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。





指揮中心統計，截至目前國內累計16,357例確診，分別為1,716例境外移入，14,587例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。