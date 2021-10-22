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雪霸國家公園新物種驗明正身　改名為「台灣薊」

雪霸處指出，「台灣薊」過去被誤認為細川氏薊的薊屬植物，主要在雪霸園區分布，而雪東線步道的台灣薊主要分布於海拔2200至3100公尺間，從登山口到哭坡的路邊或松樹林下，都有機會發現其蹤跡。

By 生活組, 台灣英文新聞
2021/10/22 14:03
雪霸國家公園委託中興大學研究團隊調查，發現過去被誤認為細川氏薊的薊屬植物，經比對兩者小花數量和染色體等並不同，確定為新物種，正式命名為「台...

雪霸國家公園委託中興大學研究團隊調查，發現過去被誤認為細川氏薊的薊屬植物，經比對兩者小花數量和染色體等並不同，確定為新物種，正式命名為「台...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）雪霸國家公園委託中興大學長期調查雪山植物物候，發現過去被誤認為細川氏薊的薊屬植物，比對兩者小花數量和染色體等並不同，確定為新物種，今年正式命名為「台灣薊」。

雪霸國家公園管理處今（２２日）發布新聞稿表示，「台灣薊」由國立中興大學森林學系博士生張之毅與教授曾彥學發表為新種，學名為Cirsium taiwanense Y.H.Tseng & Chih Y. Chang。

雪霸管理處副處長陳俊山指出，雪山主峰至東峰是熱門的登山路線，在雪東線步道兩側，可以看到一種葉子呈放射線狀叢生，且整株渾身長刺的草本植物，或許正是菊科（Compositae）薊屬（Cirsium）植物。

陳俊山表示，雪東線步道的薊屬植物從葉背是否布滿蜘蛛絲狀毛能分成2大群，沒有明顯被毛的是阿里山薊（Cirsium arisanense），另一群起初歸類為細川氏薊（Cirsium hosokawae Kitam.）。然而，每月上雪山調查的中興大學研究團隊，注意到雪山上的細川氏薊與文獻描述有些差異，決定著手進行調查。

雪霸處指出，植物分類研究中，考證模式標本非常重要，但是植物體許多特徵在製成標本後便會消失，例如花色，因此追溯原始發表文獻的形態描述也是重要關鍵，所幸細川氏薊的命名者北村四郎（Shiro Kitamura）明確指出細川氏薊的花為紅色，而雪山地區這種外觀跟它相似，花卻是黃色的薊屬植物，有可能是其他分類群。

研究發現，這種未確定薊屬植物的總苞與小花數量，通常高於細川氏薊，經比對兩者的染色體，未確定薊屬植物具有2n=32條染色體，細川氏薊則有2n=34條染色體，這些強而有力的分類證據，支持研究團隊今年將該未確定薊屬植物作為新種發表，命名為「台灣薊」。

雪霸處指出，「台灣薊」主要在雪霸園區分布，而雪東線步道的台灣薊主要分布於海拔2200至3100公尺間，從登山口到哭坡的路邊或松樹林下，都有機會發現其蹤跡。

根據中央社，雪霸處也說，如今雪東線步道的薊屬植物終於驗明正身，分別是為台灣薊跟阿里山薊，兩者雖同樣綻放黃色花朵，但「魔鬼藏在細節裡」，台灣薊的頭狀花序明顯下垂，而阿里山薊則是直立或斜生的花序；此外，台灣薊的花冠裂片為直生，阿里山薊的花冠裂片呈現反卷，未來有機會漫步雪東線步道，不妨試著仔細觀察。
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更新時間 : 2021-10-22 14:34 GMT+08:00

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