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【戰略模糊變清晰？】拜登明確表態保衛台灣 白宮：對台政策不變

法新社直指，拜登此番聲明與美國長期堅持的「戰略模糊 」政策並不一致。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/22 11:28
國總統拜登美東時間21日上節目時，明確表態中國武力犯台，美國將保衛台灣。（圖／美聯社）

國總統拜登美東時間21日上節目時，明確表態中國武力犯台，美國將保衛台灣。（圖／美聯社）

更新時間：2021-10-22 11:28

發布時間：2021-10-22 11:16

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）美國總統拜登美東時間21日（台北時間22日）被問及若台灣遭到中國攻擊，美國是否會防衛台灣時作出明確答覆，表示美國對此有承諾。

拜登（Joe Biden）在馬里蘭州巴爾的摩作客CNN新聞節目「市民大會」」（Town hall）時，被主持人（Anderson Cooper）問及若中國進犯，美國是否會保衛台灣，拜登隨即明確回應：「是的，我們對此保證過」（We have a commitment to do that）。

拜登表示，外界不應擔心美軍實力，中、俄及其他國家皆知美軍為世界史上最強軍隊，「你應該擔心的是，他們（中國）是否會作出讓他們陷入嚴重錯誤的行動」。

此外，民眾也關心近期報導中國試射極音速飛彈，美國是否能與之對抗，拜登再次強調各國皆知美軍最強，「不用擔心他們是否會變得更強大」。

法新社報導，拜登此番聲明與美國長期堅持的「戰略模糊 」政策並不一致。所謂戰略模糊，即華盛頓幫助台灣建立防禦系統，但未明確表態如何應對北京攻台。

拜登在8月接受美國廣播公司（ABC）採訪時曾做出類似承諾，時值美國自阿富汗撤軍引發盟友恐慌，當時拜登堅稱，美國將永遠捍衛包括台灣在內的關鍵盟友。

拜登表示，美國作出了保衛加拿大和歐洲的北約盟國的 「神聖承諾」，而且 「對日本、韓國、台灣也是如此」。

報導指出，拜登在CNN的節目上的表態，白宮隨後向法新社記者表示，美國的台灣政策 「沒有改變」。

白宮一名官員澄清拜登所言「並非宣布我們的政策有任何變化，我們的政策也沒有變化」，並表示「美台間的防務關係以『台灣關係法』為依歸。我們會根據該法履行承諾，我們將繼續支持台灣自我防衛，也會持續反對任何單方片面改變現狀。」
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