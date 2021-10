【戰略模糊變清晰？】拜登明確表態保衛台灣 白宮：對台政策不變

更新時間:2021-10-22 11:28

發布時間:2021-10-22 11:16

(台灣英文新聞/ 張雅鈞 綜合外電報導)美國總統拜登美東時間21日(台北時間22日)被問及若台灣遭到中國攻擊,美國是否會防衛台灣時作出明確答覆,表示美國對此有承諾。

拜登(Joe Biden)在馬里蘭州巴爾的摩作客CNN新聞節目「市民大會」」(Town hall)時,被主持人(Anderson Cooper)問及若中國進犯,美國是否會保衛台灣,拜登隨即明確回應:「是的,我們對此保證過」(We have a commitment to do that)。

拜登表示,外界不應擔心美軍實力,中、俄及其他國家皆知美軍為世界史上最強軍隊,「你應該擔心的是,他們(中國)是否會作出讓他們陷入嚴重錯誤的行動」。

此外,民眾也關心近期報導中國試射極音速飛彈,美國是否能與之對抗,拜登再次強調各國皆知美軍最強,「不用擔心他們是否會變得更強大」。

法新社報導,拜登此番聲明與美國長期堅持的「戰略模糊 」政策並不一致。所謂戰略模糊,即華盛頓幫助台灣建立防禦系統,但未明確表態如何應對北京攻台。

拜登在8月接受美國廣播公司(ABC)採訪時曾做出類似承諾,時值美國自阿富汗撤軍引發盟友恐慌,當時拜登堅稱,美國將永遠捍衛包括台灣在內的關鍵盟友。

拜登表示,美國作出了保衛加拿大和歐洲的北約盟國的 「神聖承諾」,而且 「對日本、韓國、台灣也是如此」。

報導指出,拜登在CNN的節目上的表態,白宮隨後向法新社記者表示,美國的台灣政策 「沒有改變」。

白宮一名官員澄清拜登所言「並非宣布我們的政策有任何變化,我們的政策也沒有變化」,並表示「美台間的防務關係以『台灣關係法』為依歸。我們會根據該法履行承諾,我們將繼續支持台灣自我防衛,也會持續反對任何單方片面改變現狀。」