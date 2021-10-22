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【蕭邦國際賽金獎得主】中國鋼琴家李雲迪傳嫖娼被拘留•網友懷疑被陷害、難以置信　官媒央視批：自作孽不可活！

▲據悉中國音樂家協會已取消李雲迪會員資格。▲新浪新聞微博帳號po文指出，先前個別明星嫖娼被抓，一些網友恨道「不出所料」，而李雲迪事件，卻讓很多人感到難以置信。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/10/22 11:32
圖／<a href="https://www.facebook.com/YundiMusic?__tn__=-UC*F" role="link" tabindex="0">Yundi 李雲迪</a>
圖／<a href="https://www.facebook.com/YundiMusic?__tn__=-UC*F" role="link" tabindex="0">Yundi 李雲迪</a>

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）北京朝陽公安分局昨(21日) 在官方微博公布，39歲男性「李某迪」因嫖娼被行政拘留。多家媒體報導這名男子就是中國知名鋼琴家李雲迪，有官媒評論「琴鍵彈錯了可以重來，人生道路可得認準黑白」。

【蕭邦國際賽金獎得主】中國鋼琴家李雲迪傳嫖娼被拘留•網友懷疑被陷害、難以置信　官媒央視批：自作孽不可活！圖／取自微博

1982年出生的李雲迪，2000年在第14屆蕭邦國際鋼琴比賽中獲得金獎，創下最年輕獲獎者紀錄。隔年開始登上中國中央電視台春節聯歡晚會。2013年，李雲迪還當選為重慶市第4屆政協常務委員。

新浪新聞微博帳號以【李雲迪嫖娼被抓暴露何信息？多家官媒重磅發聲！】po文指出，先前個別明星嫖娼被抓，一些網友恨道「不出所料」，而李雲迪事件，卻讓很多人感到難以置信。

中國官媒央視22日清晨在微博PO文標題為【#央視網評李雲迪完全是自作孽#

李雲迪嫖娼被抓，再次給某些視國法為無物的人敲響警鐘：遵紀守法是底線，誰敢突破底線，就是自作孽不可活！

一個時期以來，某些所謂的“明星大腕”頻頻挑戰社會良知、道義乃至法律尊嚴，這些被捧上天的人早已找不到北了。但現實總會把他們打回原形。顏值不是擋箭牌，才藝也不是護身符。身為明星，更該潔身自好！

觀察者網 微博帳號22日早上08:06 PO文則指出:

#中國音樂家協會取消李雲迪會員資格# 中國音樂家協會官網發佈聲明稱：據北京警方通報，鋼琴家李雲迪因嫖娼已被朝陽公安分局依法行政拘留。消息一經發佈，即引發輿論廣泛關注，產生了極其惡劣的社會影響。

李雲迪，系中國音樂家協會會員。依據《中國音樂家協會章程》第二十五條規定,經中國音樂家協會秘書長辦公會研究決定，取消其中國音樂家協會會員資格。

財經網 22日08:08也PO文稱

#李雲迪音協會員資格被取消#

10月21日消息，中國音樂家協會發佈聲明：李雲迪，系中國音樂家協會會員。依據《中國音樂家協會章程》第二十五條規定，經中國音樂家協會秘書長辦公會研究決定，取消其中國音樂家協會會員資格。#李雲迪或需賠付合同違約金# （澎湃新聞） ​

這項消息21日晚間起讓中國的社群平台沸騰，許多網友對此表示不可置信，認為像李雲迪這樣才貌兼具又有財力的音樂家，難以和嫖娼聯想在一起。網友紛紛留言說，

「第一反應是李雲迪被陷害了」、

「但願不是」，

「藝術生涯可以畫上句號了」。

隸屬於北市公安局朝陽分局的「平安北京朝陽」21日在微博公布，朝陽公安分局接群眾舉報稱，有人在朝陽某社區賣淫嫖娼。對此，警方依法展開調查，將賣淫違法人員陳某卉（女，29歲）；嫖娼違法人員李某迪（男，39歲）查獲。經審查，上述人員對違法事實供認不諱，目前均已被朝陽公安分局依法行政拘留。

北京市公安局的「平安北京」微博則刊出一張鋼琴琴鍵照片，還PO文稱：「這個世界的確不止黑白兩色，但一定要分清和劃清黑與白，這個絕對不可以錯。」

人民日報旗下微信公眾號「俠客島」轉載警方通報並標註「俠客島評李雲迪嫖娼被拘」，評論是「琴鍵彈錯了可以重來，人生道路可得認準黑白」。

【第14屆蕭邦國際賽金獎得主】中國鋼琴家李雲迪傳嫖娼被拘留•網友難以置信　官媒央視批：自作孽不可活！

【蕭邦國際賽金獎得主】中國鋼琴家李雲迪傳嫖娼被拘留•網友懷疑被陷害、難以置信　官媒央視批：自作孽不可活！【蕭邦國際賽金獎得主】中國鋼琴家李雲迪傳嫖娼被拘留•網友懷疑被陷害、難以置信　官媒央視批：自作孽不可活！
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