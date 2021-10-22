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Art Taipei搶先看！聯手台灣名廚江振誠全球首顆可以吃的NFT　聚集124家國內外畫廊5大特展

Art Taipei搭上NFT風潮推出虛擬畫廊及論壇，自即日起於世貿一館展開

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/22 11:09
rt Taipei聚集124家畫廊同步推出線上及實體展覽，另搭上NFT風潮推出虛擬畫廊及論壇，自即日起於世貿一館展開。(圖/Art Tai...

rt Taipei聚集124家畫廊同步推出線上及實體展覽，另搭上NFT風潮推出虛擬畫廊及論壇，自即日起於世貿一館展開。(圖/Art Tai...

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)Art Taipei聚集124家畫廊同步推出線上及實體展覽，另搭上NFT風潮推出虛擬畫廊及論壇，自即日起於世貿一館展開。

2021台北國際藝術博覽會(Art Taipei)已於昨(21)日盛大開幕，今年邁入第28年，集結124家畫廊展出，並推出五大特別展區，包含無國界醫生、MIT新人推薦特區、原住民新銳推薦特區等，同時加碼線上展廳及現場系列活動，穩坐亞太區重要的藝術博覽會寶座，副總統賴清德、文化部長李永得、辦單位社團法人中華民國畫廊協會理事長張逸羣等出席開幕記者會。

賴清德表示，去年來參加Art Taipei的印象非常深刻，今年新增時尚藝術跨界特區以及與無國界醫生組織合作的特展，呈現馬格蘭攝影通訊社的作品，讓大家反思在這個疫情之後的時代，人道救援的必要性，賦予藝術博覽會更深刻的意義，「文化創意產業是台灣一定要走的路，未來大家合作，一定可以走得更順更穩！」

Art Taipei搶先看！聯手台灣名廚江振誠全球首顆可以吃的NFT　聚集124家國內外畫廊5大特展
副總統賴清德(前)參觀無國界醫生展區(圖/文化部)

2021年適逢國際人道救援組織無國界醫生(MSF)成立屆滿50週年， ART TAIPEI全球首度曝光馬格蘭攝影師參與MSF前線任務的拍攝計畫，5位參展攝影師分別是 Enri Canaj、Thomas Dworzak、Newsha Tavakolian、Yael Martínez、Zied Ben Romdhane，拍攝地點橫跨希臘、尼日、墨西哥、蘇丹、以及剛果民主共和國5個地區，展出共43件作品，聚焦難民與流離失所者的生存境況。

ART TAIPEI 2021與NFT策展管理平台EchoX的合作，聯合首都藝術中心、采尼藝術、朝代畫廊製作NFT於虛擬畫廊展出，最新展覽由VR 金獎導演黃心健、國際名廚江振誠、當代表演藝術家張逸軍聯手打造全球首顆「可以吃的 NFT」，延續 2021 奧地利林茲電子藝術節「食壤」概念，推出行為藝術 NFT 作品。

另外，系列論壇也聚焦「從NFT到Metaverse元宇宙─我們期待在虛擬世界幹嘛？」關注臉書創辦人Mark Zuckerberg大力宣揚的「Metaverse 元宇宙」概念，以及國際拍賣行佳士得及蘇富比的NFT拍賣，揭露了未來藝術創作的面貌。

Art Taipei搶先看！聯手台灣名廚江振誠全球首顆可以吃的NFT　聚集124家國內外畫廊5大特展
EchoX NFT特展QR Code


(影/Youtube)

文化部今年特別與ART TAIPEI合作推出「時尚藝術跨界特區」，先前搶先在「2021台北時裝週SS22」開幕秀登場現移師至世貿登場，由台灣知名時尚設計師溫慶珠（Isabelle Wen）出任策展，配6組台灣服裝品牌設計師共同創作：JUST IN XX設計師周裕穎x藝術家江賢二、AUSTIN.W設計師吳日云x藝術家羅得嘉、C JEAN設計師簡君嫄 x藝術家陳景林與馬毓秀、#DAMUR設計師黃世舜x藝術家吳東龍、UUIN設計師劉子超、劉燕純、林宏諭x藝術家江凱群，以及INF設計師郭瑋x藝術家角斯（曾鼎元）。

「例外狀態」單元集結台灣10家畫廊，將在各自展位以「展中展」呈現例外於主展區型態的項目，呈現16國84位藝術家作品，參與畫廊包含TKG⁺、双方藝廊、加力畫廊、伊日藝術計劃、安卓藝術、亞紀畫廊、耿畫廊、就在藝術空間、絕版影像館、誠品畫廊。

ART TAIPEI已於台北世界貿易中心展覽一館登場，公眾展期自即日起至25日止，最新消息購票詳情請前往官網查詢。

Art Taipei搶先看！聯手台灣名廚江振誠全球首顆可以吃的NFT　聚集124家國內外畫廊5大特展
時尚藝術跨界特展線上競標QR Code

Art Taipei搶先看！聯手台灣名廚江振誠全球首顆可以吃的NFT　聚集124家國內外畫廊5大特展
黃世舜與吳東龍(圖/Art Taipei)

Art Taipei搶先看！聯手台灣名廚江振誠全球首顆可以吃的NFT　聚集124家國內外畫廊5大特展
誠品畫廊展出劉小東合作出版的《黑土坑樂章》版畫書，此為劉小東首次創作版畫書形式的作品，內容收錄劉小東於2021年元月回到老家遼寧的黑土坑所繪製的水彩與詩歌(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

2021 台北國際藝術博覽會 展覽資訊

VIP Preview 貴賓預展
Oct.21, 15:00-21:00
Oct.22, 11:00-14:00

Public Opening 公眾展期
Oct.22, 14:00-19:00
Oct.23, 11:00-19:00
Oct.24, 11:00-19:00
Oct.25, 11:00-18:00

Online Viewing Room 線上展廳
展出平台：Artsty、非池中藝術網
展覽時間：Oct.22 ,14:00 – Nov.5, 23:59
網址 :https://bit.ly/3m4O2X8
賴清德
台北國際藝術博覽會
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張逸羣
李永得
世貿一館
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無國界醫生
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