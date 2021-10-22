【聯大2758號決議50週年】美副助卿批中國誤用決議 籲挺台灣參與聯合國

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）於21日舉辦線上研討會，探討聯大2758號50年來決議對台灣造成的影響。（圖／擷取自GMF影片） 華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）於21日舉辦線上研討會，探討聯大2758號50年來決議對台灣造成的影響。（圖／擷取自GMF影片）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導） 聯大2758號決議50週年前夕，美國國務院亞太副助卿華自強於美東時間21日表示，台灣被排除於聯合國活動外，皆因中國「錯誤使用」2758號決議，各會員國應加入美國行列，支持台灣有意義參與。

1971年10月25日聯合國大會以2758號決議賦予中共合法地位、台灣自聯合國除名迄今已近50年。華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）於21日舉辦線上活動，探討該決議對台灣造成的影響。

亞太副助卿：中共錯誤使用聯大2758號決議，阻止台灣有意義參與

主管中國、台灣與蒙古事務的亞太副助卿華自強（Rick Waters）於會中表示，過去50年來，台灣走出戒嚴，成為全球最蓬勃民主政體之一，並置身全球科技經濟中心，作為旅遊、文化與教育樞紐，儘管發展令人振奮，台灣卻仍被排除在幾乎所有聯合國活動之外。

華自強指出，每年有5000萬名乘客行經台灣機場，台灣卻未參與國際民航組織（ICAO）大會；抗疫表現全球名列前茅，世界衛生大會（WHA）卻不見其蹤影；台灣學生、藝術家、記者、人權工作者也被排除在聯合國活動外，或無法進入聯合國大樓。

華自強直指，「就是中華人民共和國錯誤使用（misuse）聯大2758號決議，阻止台灣有意義參與。」

華自強更舉例闡述誤用2758號決議的論點。今年稍早，聯合國不願核准美國科羅拉多州一所高中申請參加聯合國婦女地位委員會（CSW），除非他們撤下學校網站去年一篇涉以「不正確名詞」稱呼「台灣」的文章，聯合國甚至建議將行文改以「台灣，中國的一省」。

會中，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）指出，全球挑戰相互關聯，跨越國界和其他界線，須靠各界採取相互關聯對策才能因應。華自強對此表示：「若要達成這項願景，要靠聯合國會員國加入美國行列，支持台灣強健、有意義參與聯合國體系及國際社會。」

葛來儀：中國扭曲2758號決議為「一中原則」基礎，應挑戰

葛來儀指出，聯大2758號決議僅決定「中國」在聯合國代表權議題，台灣參與問題仍未解決。美國長年立場是台灣主權未在「舊金山和約」有定論，美方認知（acknowledge）中華人民共和國所稱「台灣是中國一部分」的立場，但並未接受（accept）。

葛來儀譴責，中國長年扭曲2758號決議內涵。她舉例，中國外交部發言人近日宣稱，台灣參與國際組織應依循「一中原則」處理，指2758號決議奠定了「一中原則」；去年中國官員更宣稱，美國支持台灣參與聯合國嚴重違反2758號決議。

葛來儀呼籲，世上支持台灣有意義參與聯合國及其專門機構的國家，都該挑戰這一說法。

聯合國決議全文如下

大會決議

2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利

大會，

回顧聯合國憲章的原則，

考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的，

承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一，

決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。

1971年10月25日，

第1976次全體會議