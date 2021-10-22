同手機號碼登記藝FUN券領不到！文化部更新系統改善　下波抽籤完統一領取

針對目前中籤者有多人登記同一手機而無法領取情形，文化部表示，為保障中籤者權利，文化部已研議補救辦法及系統更新(示意圖/Pexels) 針對目前中籤者有多人登記同一手機而無法領取情形，文化部表示，為保障中籤者權利，文化部已研議補救辦法及系統更新(示意圖/Pexels)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)文化部推出300萬份的藝FUN券，已於20日抽出第二波幸運中獎者，但陸續接到民眾反映當初以同一手機號碼登記，中獎後卻無法領取的狀況，文化部已更新系統改善。

針對目前中籤者有多人登記同一手機而無法領取情形，文化部表示，為保障中籤者權利，文化部已研議補救辦法及系統更新，將於第三週抽籤完畢（10月28日）下午2點以後，將所有中獎券統一歸戶於登記的手機號碼。

文化部說明，亦即若一家4人個別登記藝FUN券，且都以同一手機號碼登記，其中有2人中籤，總共2份共1200元面額藝FUN券，將統一於該手機號碼領取。

文化部表示，數位藝FUN券規定「限一人以一個身分證號綁定一支手機號碼登記」，相關資訊已於振興五倍券平台登記加碼券時，提醒民眾務必留意。

文化部指出，針對沒有手機的民眾，亦提供與親友參加數位五倍券及數位藝FUN券共同綁定的選擇，當綁定成員中籤後，數位藝FUN券由主綁人統一領取；此外，針對65歲以上、18歲以下、身心障礙者等可能未有手機情形，特別推出紙本券。

文化部提醒，有關登記、中籤簡訊問題，可撥打1988專線洽詢；有關藝FUN券使用、APP操作，可洽02-7717-9720，服務時段為週一至週日上午8時30分至下午6時30分。