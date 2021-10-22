Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

同手機號碼登記藝FUN券領不到！文化部更新系統改善　下波抽籤完統一領取

文化部推出300萬份的藝FUN券，已於20日抽出第二波幸運中獎者

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/22 09:48
針對目前中籤者有多人登記同一手機而無法領取情形，文化部表示，為保障中籤者權利，文化部已研議補救辦法及系統更新(示意圖/Pexels)

針對目前中籤者有多人登記同一手機而無法領取情形，文化部表示，為保障中籤者權利，文化部已研議補救辦法及系統更新(示意圖/Pexels)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)文化部推出300萬份的藝FUN券，已於20日抽出第二波幸運中獎者，但陸續接到民眾反映當初以同一手機號碼登記，中獎後卻無法領取的狀況，文化部已更新系統改善。

針對目前中籤者有多人登記同一手機而無法領取情形，文化部表示，為保障中籤者權利，文化部已研議補救辦法及系統更新，將於第三週抽籤完畢（10月28日）下午2點以後，將所有中獎券統一歸戶於登記的手機號碼。

文化部說明，亦即若一家4人個別登記藝FUN券，且都以同一手機號碼登記，其中有2人中籤，總共2份共1200元面額藝FUN券，將統一於該手機號碼領取。

文化部表示，數位藝FUN券規定「限一人以一個身分證號綁定一支手機號碼登記」，相關資訊已於振興五倍券平台登記加碼券時，提醒民眾務必留意。

文化部指出，針對沒有手機的民眾，亦提供與親友參加數位五倍券及數位藝FUN券共同綁定的選擇，當綁定成員中籤後，數位藝FUN券由主綁人統一領取；此外，針對65歲以上、18歲以下、身心障礙者等可能未有手機情形，特別推出紙本券。

文化部提醒，有關登記、中籤簡訊問題，可撥打1988專線洽詢；有關藝FUN券使用、APP操作，可洽02-7717-9720，服務時段為週一至週日上午8時30分至下午6時30分。
藝FUN券
文化部

相關新聞

台灣藝FUN券第2週中獎號碼出爐！75萬名幸運得主有你嗎？
台灣藝FUN券第2週中獎號碼出爐！75萬名幸運得主有你嗎？
2021/10/20 17:16
台灣無垢舞蹈劇場辦公室火災燒毀心血　文化部長親訪啟動急難補助機制
台灣無垢舞蹈劇場辦公室火災燒毀心血　文化部長親訪啟動急難補助機制
2021/10/19 09:46
台灣文化協會紀念會台北公會登場　金曲歌王桑布伊、台語搖滾拍謝少年輪番演出
台灣文化協會紀念會台北公會登場　金曲歌王桑布伊、台語搖滾拍謝少年輪番演出
2021/10/17 20:13
黃土水名作失蹤半世紀 台灣維納斯重見天日震撼藝界
黃土水名作失蹤半世紀 台灣維納斯重見天日震撼藝界
2021/10/15 10:59
是您嗎？「藝FUN券」首波81萬位中獎者出爐　台灣多家品牌推出好康優惠
是您嗎？「藝FUN券」首波81萬位中獎者出爐　台灣多家品牌推出好康優惠
2021/10/13 16:16

更新時間 : 2021-10-22 10:01 GMT+08:00

最受歡迎

限時6小時！10/22加開莫德納第2劑「55至64歲」民眾預約　10/28起開打
限時6小時！10/22加開莫德納第2劑「55至64歲」民眾預約　10/28起開打
【移花接木】台灣網紅涉出售「換臉」謎片牟利•立委高嘉瑜、黃捷、雞排妹等逾百人受害　法務部將加重刑責
【移花接木】台灣網紅涉出售「換臉」謎片牟利•立委高嘉瑜、黃捷、雞排妹等逾百人受害　法務部將加重刑責
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
台灣何時開放AZ混打莫德納疫苗？陳時中：11月可能性高
台灣何時開放AZ混打莫德納疫苗？陳時中：11月可能性高
【台灣維持二級警戒至11/1】10/19放寬口罩規定：戶外運動、拍照可脫口罩
【台灣維持二級警戒至11/1】10/19放寬口罩規定：戶外運動、拍照可脫口罩
【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
【最新】富邦金20日證實董事長蔡明興確診　強調營運不受影響
【最新】富邦金20日證實董事長蔡明興確診　強調營運不受影響
【更新】AZ混打BNT有譜！台灣指揮官陳時中：規劃第13輪實施　邊境管制是否放寬•視第2劑疫苗涵蓋率而定
【更新】AZ混打BNT有譜！台灣指揮官陳時中：規劃第13輪實施　邊境管制是否放寬•視第2劑疫苗涵蓋率而定
第12期疫苗接種台北市採分流接種、開放夜間施打：醫院施打BNT　花博負責AZ
第12期疫苗接種台北市採分流接種、開放夜間施打：醫院施打BNT　花博負責AZ
國際蕭邦鋼琴大賽台灣創佳績　與美國並列搶下三席破紀錄
國際蕭邦鋼琴大賽台灣創佳績　與美國並列搶下三席破紀錄