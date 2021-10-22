台灣淨零排放協會成立！簡又新：2050年前實現零排放 各個領域必須大幅減排

台灣淨零排放協會簡又新理事長(中)與中鋼公司總經理王錫欽副理事長(右四)、出席之常務理監事合影。(照片由TAISE提供) 台灣淨零排放協會簡又新理事長(中)與中鋼公司總經理王錫欽副理事長(右四)、出席之常務理監事合影。(照片由TAISE提供)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）由台灣永續能源研究基金會與國內26家企業及單位，包括中鋼公司、台積公司、信義房屋等，共同籌設成立的「台灣淨零排放協會」，昨(19)日在台北舉行成立大會暨第一屆理監事聯席會議，經投票選舉理事共33名及監事計9名，含常務理事11名及常務監事3名，並推選出簡又新董事長為理事長、中鋼公司總經理王錫欽先生為副理事長。

全球經濟面臨巨大轉型，淨零排放已成為世界未來共同的願景，全球各國紛紛宣示於2050年前後陸續達成碳中和，並落實巴黎協定中維持全球升溫較工業革命前不超過攝氏1.5度之目標，為了響應聯合國及國際減碳及淨零目標，身為國際供應鏈重要的一環，台灣勢必要加速減碳的腳步，邁向碳中和時代。

行政院環境保護署蔡鴻德副署長指出，台灣目前在產業界上各項軟硬體已經邁向轉型階段，其中有很大的商機挑戰，傳統大型巴士在移動過程中，每公里約排放1.305公斤的二氧化碳，而電動車輛則為零碳排放，台灣預計在2030年啟動電動巴士全面上路。台灣已經邁向重新轉型的路上，政府和協會永遠是最好的夥伴，相信台灣淨零排放協會的成立最大的功能就是成為政府丶企業丶民眾之間很好的溝通橋樑，一起創造雙贏，一起走到全台淨零排放的境界。

台灣淨零排放協會理事長簡又新致詞時表示，協會的成立是是台灣淨零排放歷史上重要的一刻，碳排放是目前最重要的議題，不管是企業、學校都很重視；學界上台灣大學、成功大學也訂定碳中和目標。如果不考慮這次疫情和經濟危機造成的暫時減排效果，我們根本還沒有起跑。排放量還在不斷攀升。要在2050年以前實現零排放，必須年復一年地在各個領域中大幅減排。因應歐盟的「碳邊境調整機制」(CBAM)，擬針對未遵守歐盟碳排放規定課稅，台灣2021年10月已經預告修正溫室氣體管理辦法，可望在 2023 年推動，屆時歐盟對台灣課稅，台灣就有法源可向對方徵收碳費，全世界新的經濟型態即將開始，尤其是碳費是相當重要的議題。

台灣永續能源研究基金會表示，協會成立後，將依循協會組織架構建立六大委員會「國際合作委員會」推動政策技術國際交流、「技術服務委員會」執行技術資訊與輔導、「政策法規委員會」協助專業團體政策交流、「永續金融委員會」啟動金融之資訊與促成、「淨零教育委員會」經營「台灣淨零研訓中心」推行知識研發及傳授、「會員出版委員會」號召擴增參與淨零承諾組織，期許協會成為全民淨零排放有關知識與技術之交流與教育的平台，協助企業與其他組織及國民達成淨零排放與台灣碳中和目標，推動淨零排放知識、技術、綠色金融及碳權資源有關的國際交流與合作，結合眾人之力邁向淨零排放願景。

台灣淨零協會在成立大會當天經投票選舉理事共33名及監事計9名，含常務理事11名及常務監事3名，並推選出理事長簡又新大使、副理事長中鋼公司總經理王錫欽先生、台積公司資深副總經理林錦坤先生及信義房屋創辦人周俊吉先生，常務理事有陳茂欽先生、李鐘培先生、黃志雄先生、汪度村先生、徐旭平先生、吳欣儒女士及余俊彥先生，監事會召集人為鴻海精密發言人巫俊毅先生、常務監事則為顧洋先生及賴昭吟女士。協會並在第一屆理監事聯席會議中通過會址所在，以及聘任前行政院環保署署長沈世宏擔任台灣淨零排放協會秘書長負責推動協會整體運作。

台灣淨零排放協會期以「以倡議企業、組織實踐淨零排放並協助政府達成台灣地區的碳中和」的核心理念，用行動引領台灣各界，帶動台灣淨零排放風潮，協助政府達成台灣地區淨零目標。