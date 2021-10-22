【投票ＱＡ】10/23中台灣立法委員陳柏惟罷免案　同意票門檻7萬3744人

台灣基進立委陳柏惟（前右）的罷免案23日即將投票，21日陳柏惟持續進行「100小時民主最後一哩路」活動，爭取民眾支持。（民眾提供）中央社... 台灣基進立委陳柏惟（前右）的罷免案23日即將投票，21日陳柏惟持續進行「100小時民主最後一哩路」活動，爭取民眾支持。（民眾提供）中央社

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）第10屆立法委員(臺中市第2選區)陳柏惟罷免案，將於本周六10月23日舉行投票，臺中市選委會提醒，符合資格的選民，當日應憑本人國民身分證、印章及投票通知單，踴躍前往指定之投票所領取罷免票並投下神聖的一票！

投票日期與時間／地點

投票時間為10月23日（周六）8點到下午4時，市民記得攜帶身分證、印章、投票通知單。

投票地點依投票通知單說明，也可至台中市選委會網站查詢投開票所地點，一共設置258個投開票所。

誰有資格投票？

台中市第2選區範圍包括沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰，凡設籍於前述五個地區，年齡20歲以上，且設籍達4個月以上之市民都有投票權。

罷免陳柏惟的四個原因

罷免台灣基進立委陳柏惟活動由「刪Q總部」發起。罷免案提案領銜人楊文元，過去曾是陳柏惟的支持者，2月8日將第一階段罷免提議書送到中選會時曾說明，會罷免陳柏惟主要有四個原因:

第一，陳柏惟的政見承諾一再跳票；

第二，陳柏惟不關心選區，還從桃園、新竹到台南廣開服務處，「真的是全國不分區」。

第三，陳柏惟在立法院及社群媒體的發言讓人無言；

第四, 人民不想吃含有萊克多巴胺的美豬，陳柏惟卻一路護航，贊成萊豬進口，把人民的食安放在哪。

楊文元表示，陳柏惟要面對大家的質疑，不要一下扯中共、一下扯國民黨，說罷免他的是反對勢力。

楊文元還說，從一開始他就說過，發起罷免活動沒有統獨、藍綠問題，「其他政黨願意支持我們，也很歡迎」。

罷免同意票門檻

公職人員選舉罷免法第90條規定罷免案投票結果，有效同意票多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，罷免才能成立。如有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數或同意票數不足前項規定數額者，罷免案即不通過。

臺中市選委會說明，台中市第2選區立委投票人數為29萬4,976人，罷免同意票門檻為7萬3,744人，但罷免案實際投票人數仍以中選會公告正確人數為準。

投票日當天戶政事務所

不受理國民身分證申請

投票日戶政事務所不受理國民身分證申請，也不核發臨時證明書，提醒市民朋友，如有國民身分證遺失情形，請本人儘早攜帶戶口名簿或貼有相片之身分證明文件正本、最近2年內所攝正面半身彩色相片1張(或上傳數位相片至內政部戶政司全球資訊網)、規費新臺幣200元，親至任一戶政事務所辦理補領事宜，以免影響投票權益。