副總統賴清德：文化創意　台灣一定要走的產業

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）副總統賴清德今天參加「ART TAIPEI台北國際藝術博覽會開幕典禮」表示，文化創意產業是台灣一定要走的一項產業，只有大家共同合作，才能走得更順、更穩、更加成功。

副總統賴清德下午受邀參加「ART TAIPEI台北國際藝術博覽會開幕典禮」，致詞時除了衷心祝福展出圓滿成功外，也向主辦單位中華民國畫廊協會理事長張逸羣率領的團隊表達敬意。因為在疫情肆虐全球之際，2021年「台北國際藝術博覽會」不僅沒有停辦，或改在線上舉辦，而是如期舉行，且規模比去年還大，非常不容易。

中央社報導，賴清德表示，「台北國際藝術博覽會」自1992年開辦以來，在各界共同努力之下，不僅掌握國際脈動，同時深耕台灣的藝術文化，讓「台北國際藝術博覽會」成為亞洲非常重要的國際藝術交流平台，今年就有9個國家地區、124家展商出席今年的博覽會；其中，台灣就占了92家之多。

賴清德說，去年「台北國際藝術博覽會」的「MIT新人推薦特區」、「原民新銳推薦特區」，讓他印象非常深刻，今年更增加了「時尚X藝術跨界特區」，展現目不暇給的多元創作，其中包括藝術家江賢二的藝術創作與時尚界的結合展出，也成為今年的展出特色之一。

賴清德表示，每當世界各地有戰亂或天災地變，就可以看到無國界醫生進行人道救援的工作，今年也是國際人道救援組織無國界醫生（MSF）成立屆滿50週年。這次博覽會的展出內容，也包括了馬格蘭攝影通訊社記錄無國界醫生在世界各地的救援工作，讓我們透過攝影師的鏡頭，如臨現場地感受戰亂、飢貧時的醫救場景。在疫情影響全球的今天，藉由影像力量，讓世人重新反思人道關懷的重要性。

賴清德指出，政府非常重視藝術文化的發展，也感謝文化部、教育部等相關部會不遺餘力推動文化藝術的發展。展望未來，文化創意產業是台灣一定要走的一項產業，只有大家共同合作，才能走得更順、更穩、更加成功。