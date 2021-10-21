調查：台灣8成兒少認為網路霸凌情形嚴重　逾2成曾被霸凌　近6成覺得求助大人也沒用

兒福聯盟連續第5年攜手台灣太古可口可樂發起《我有我的霸免權》「我想聽你說」計畫。(兒童福利聯盟提供) 兒福聯盟連續第5年攜手台灣太古可口可樂發起《我有我的霸免權》「我想聽你說」計畫。(兒童福利聯盟提供)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）兒少使用網路時間倍增，霸凌場域也從校園轉移至網路，兒盟最新調查，近8成兒少認為網路霸凌情形嚴重，卻僅有2成被霸凌者願求助師長，遺憾的是，有近8成被網霸兒少不求助大人、近6成覺得說了也沒用。

網路、3C科技日新月異，使用網路的兒少年齡層也越來越低，兒少霸凌事件也從校園逐漸延伸至網路，讓霸凌行為可能從原本只在學校發生延長至放學後，讓霸凌行為持續不斷。

兒福聯盟連續第5年攜手台灣太古可口可樂發起《我有我的霸免權》「我想聽你說」計畫，並邀請到藝人炎亞綸二度擔任反霸凌愛心大使，並於今天召開記者會，兒福聯盟執行長白麗芳在會中分享「2021兒少網路社交焦慮與網路霸凌經驗調查」數據，報告顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情使得兒少每週網路使用時間快速上升，社交活動也從實體轉為網路。

白麗芳說，調查顯示，有8成的兒少認為網路霸凌情形嚴重，逾2成曾經歷過網路霸凌，等於平均每5名兒少就有超過1個是網路霸凌受害者，其中以被同學跟朋友網路霸凌比例最高，主要霸凌樣態為「被某些人莫名攻擊或指責」占比逾6成、「收到某人傳送給我激烈批評的訊息或留言」占50%以及「被某人在網路上散播傷害我的不實指控或謠言破壞我的名譽」占45.2%等。

進一步調查，白麗芳說，詢問兒少如果遭受霸凌是否願意求助師長，當中有8成願意，但如果詢問實際真的遭受網路霸凌的兒少，卻只剩2成願意求助師長，多數都是認為「講了沒有用」或是「擔心越處理越糟」，也有部分兒少覺得「可以自己解決霸凌問題」。

白麗芳說，比較令人擔憂的是，調查也顯示，有48%的兒少遭遇霸凌時會感到慌張焦慮，有55.1%覺得傷心沮喪、66.3%覺得生氣憤怒，也有29.8%有網路社交焦慮的被霸凌者會想要傷害自己。

白麗芳建議，兒少面對網路社交焦慮或是網路排擠時，應協助兒少理解及承認並接納就是有些人跟自己不對盤，不要想著和每個人都要處得好就是對自己最好的解方，也可以控制查看社群媒體的時間、減少與網路平台的反覆接觸，可以減少網路社交焦慮，或是練習正念讓自己平穩的靜下心，穩定面對生活中的各種挑戰，包含網路社交問題帶來的情緒影響。

擔任反霸凌愛心大使炎亞綸說，有時也會收到粉絲傳訊分享遭霸凌的經歷，但每一個人都是值得被愛的，「最可怕的是你連自己都不愛自己」，希望每一個遭受掙扎的人可以相信世界會有人願意愛你跟擁抱你，兒盟也新建霸凌協助LINE官方帳號「我想聽你說」，呼籲大家可以相信這個帳號，讓帳號提供更多專業協助。