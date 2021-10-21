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台灣「客庄券」第二波幸運兒出爐！12組幸運身分證末碼一次看

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/21 18:07
客家委員會於今（21）日下午3點30分完成「客庄券」第二梯次抽籤。

客家委員會於今（21）日下午3點30分完成「客庄券」第二梯次抽籤。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）客家委員會好花好用的「客庄券」繼14日抽出第一梯次10萬744份票券後，於今（21）日下午3點30分完成第二梯次抽籤，抽出身分證末2碼11及末3碼439、841、052、206、161、457、205、012、293、446、589，共9萬7,983位幸運兒，可獲得每份面額500元客庄券。

台灣「客庄券」第二波幸運兒出爐！12組幸運身分證末碼一次看

客委會下午舉辦客庄券第二波抽籤活動，本梯次扣掉先前已抽中其他加碼券的民眾，可抽籤人數是878萬4188人，相當於中籤率約1.1%。

客委會表示，第二梯次中籤名單將在明(22)日上午8時30分起公告於行政院振興五倍券官網及發送中籤簡訊通知，並於11月1日上午9時起統一發送第二梯次中籤民眾領取票券簡訊，中籤民眾在收到領券簡訊後，點開簡訊中連結並輸入身分證字號後4碼後即可取得客庄券QR Code，預計11月中旬開始用券。

客委會提醒，「客庄券2.0」可於指定店消費，臨櫃結帳時只要出示客庄券QR Code，經店家掃描並輸入金額後，即完成抵用，花多少、扣多少，用完為止，使用期限至111年4月30日止。

另外，客委會接下來2週的每週四仍會持續辦理「客庄券」抽籤，預計發出40萬份客庄券，並於最後一次抽籤時(11月4日)舉行公開儀式暨用券記者會，宣告「客庄券」用券時間；尚未登記的民眾，在10月29日前都可以於行政院振興五倍券官網登記。
客庄券

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