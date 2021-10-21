疫無反顧勇往直前 新北市表揚百位績優清潔隊員

為慶祝10月25日「清潔隊員節」， 新北市環保局提前於今(21)日在新北市府1樓彭園會館舉辦頒獎 典禮，市長侯友宜親自出席並表揚108位年度績優清潔人員、 績優職安衛管理人員及績優交通安全管理人員， 除了感謝清潔隊員整年辛勞及在疫情中不畏艱難表現， 更致贈每位清潔隊員一份特色伴手禮，祝賀他們「清潔隊員節快樂」 。

侯市長表示，清潔隊員是城市環境乾淨的第一線守護者，不分日夜， 無論晴雨，讓新北市不只擁有乾淨整潔的環境， 也提供在地民眾溫暖而有感的服務，是新北市安居樂業的重要基石； 因此，市長也特別感性地向在座的清潔隊員們道聲「辛苦了」。

今年五月發生的新冠肺炎疫情三級警戒，大家都記憶猶新， 看到每位清潔隊員穿梭在新北市大街小巷，24小時進行環境清消， 和不間斷的環境維護，無論日曬刮風下雨，都不停歇，十分辛苦， 也讓市長感動與敬佩；所幸，在市府團隊和市民朋友的共同努力下， 終於將疫情控制住，大家都十分珍惜現在的相聚及這樣穩定、 安全的生活方式。

最近接連碰到颱風來襲，清潔隊員總能使命必達， 準時在民眾上班前完成災後環境復原工作；碰到登革熱、屈公病、 新冠肺炎等疫情，戶外環境孳清、噴藥、消毒， 也都能看到清潔隊員始終堅守工作崗位的身影； 績優清潔隊員更是其中的表率， 期許這樣的責任與使命能一直傳承下去，讓新北市環境更美好。

環保局表示，年度績優清潔隊員中， 新店區清潔隊的張秀花已經服務超過20年，原住民身分的她， 平日熱愛工作，更有阿美族與生俱來的熱情性格，因為這樣的特質， 擔任外勤工作的帶班人員，與同仁相處甚為融洽， 也善於凝聚工作團隊向心力。平時更要以身作則、 引領同仁們正確使用各種機具，避免傷害事件發生， 積極認真的工作態度深獲長官同仁嘉許。

中和區清潔隊的領班余遠國，自98年起即在清潔隊服務， 在團體中屬於「年輕人」，但身為資收領班， 除了領有職業大客車及移動式吊式起重機等各式各樣的駕照， 隨時可駕駛各類車種執行緊急任務外，也從104年起統籌中和區清 潔隊在耶誕環保挖寶趣中舉辦跳蚤市場活動， 豐富精美的回收物品也讓販賣金額屢創新高； 他更是社區活動及環境教育的最佳代言人， 每每在環保小局長活動中擔任講師，將資源回收場配置及資收議題， 做深入淺出的講解，是讓環保小局長們印象深刻的「大哥哥」。

新莊區清潔隊路線班人員連美菊，在清潔隊服務逾28年， 平日值勤細心認真，110年7月在新莊老街收運垃圾時， 發現一袋包裝完整的棉被，回到場區整理時， 竟從棉被中掉出一疊大鈔，清點後共計50萬元， 連員馬上依規定報警處理；經警方調閱監視器畫面找出失主， 才發現背後有洋蔥，失主表示， 這是在整理母親遺物時所丟棄的物品， 家人們都不知道母親竟然在舊棉被中藏下私房錢， 也正因為連員的細心，才能找回母親的遺贈，意義非凡。

今年職業安全衛生類別獎項共9人獲獎，「新北市110年清潔隊績 優職安衛人員獎」由樹林區清潔隊謝幸娟、楊淑珺、 五股區清潔隊蒲麗珠榮獲特優；三重區清潔隊陳秀英、 萬里區清潔隊曾寶鳳及平溪區清潔隊葉瓊敦獲得優等；「110年新 北市績優交通安全管理人員」由八里區清潔隊葉福安榮獲特優、 蘆洲區清潔隊宋芝瑩及金山區清潔隊許慧香分別獲得獲得優等及甲等 。

樹林區清潔隊職安衛管理人員謝幸娟，服務迄今近17個年頭，10 3年考取職業安全衛生管理員證照後即開始接觸職安衛業務， 認知清潔隊的工作是「以人為本，安全第一」， 從新冠肺炎疫情爆發到現在，將職業衛生結合防疫安全， 透過教育訓練宣導及實作防疫演練， 實際走訪各項工作環境進行安全評估及精進改善。謝員表示：「 職安衛工作就是-今日不做，明日會後悔。」 所以總是扮演著黑臉的角色，不停地向同仁宣導， 讓安全落實為每個人的責任，而不僅僅只是口號。

環保局強調， 每一位清潔隊員戮力工作的身影後都代表著一個家庭的付出， 環保局建立了健全穩定的制度，保障隊員各項福利及工作安全， 致力建構一個堅強的團隊，才能成為城市乾淨整潔的後盾。

環保局說明，今年因應新冠肺炎防疫措施， 無法舉辦大型清潔隊員節慶祝活動，但期望在健康安全優先下， 所有清潔隊員在這個專屬於自己節日也能稍微放鬆一下。 今年也特別以「疫無反顧、勇往直前」為主題， 表現出新北市的清潔隊員們在疫情威脅下仍以市民健康為優先， 除了原有的環境清潔工作外，更是擔起新北市環境清消的重責， 希望市民朋友們不吝給予他們掌聲與鼓勵， 也謝謝清潔隊員們為城市環境乾淨與防疫的付出。

照片來源：新北市政府環保局提供

照片來源：新北市政府環保局提供