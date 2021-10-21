新北市與政治大學簽訂課程合作備忘錄 攜手邁向新北大教育航道

新北市於今年8月開展大專院校與高國中小共同參與新 北大教育計畫，讓在地學生近距離接觸不同主題課程， 並深化高中與大學合作開課，今(21)日在副市長劉和然見證下， 由教育局長張明文與政大校長郭明政簽訂課程合作備忘錄（MOU） ，落實教學資源共享、未來人才培育與在地區域鏈結， 借重政大法政、商管、語文卓越貢獻與資源， 讓新北市高中具頂尖學術能力學生開拓學習歷程與視野。

副市長劉和然表示，面對新課綱及111年大學新型考招， 如何與大學接軌並做好學習歷程檔案是許多學生及家長關心重點。 新北市首次與頂尖大學簽訂合作備忘錄， 開創高中與大學整合課程及教學資源，跨階段、 多元性及自主性的課程合作方案， 提供境內高中學子在地就學享有多元豐富的大學資源。

政治大學校長郭明政則強調，大學是社會的智庫與綠洲，也是終身學 習的地方，希望能跨越圍牆向下札根，建構更加寛廣的學習社群。未 來將由政治大學開設大學實體先修課程、高中專班、數位通識、 微學分課程及線上開放課程平臺， 供新北境內高中生修習並提早參與大學課程，學生經大學甄選入學錄 取政大可抵免學分。政大也會提供升學講座及系所資訊， 作為升大學進路強力後盾， 並提供新北市高中課程發展所需諮詢委員， 協助進行教師增能及交流活動。

此外，也結合111年即將啟動的新北市高中在地就學大聯盟計畫內 涵，教育局邀集板橋高中、林口高中、新北高中、新店高中、 中和高中及北大高中等總召學校，成為與大學共創課程資源基地。 將從學科拔尖、雙語國際與資訊科學等發展面向，強化教師、 高中生與頂尖大學合作機制，更讓從城市、 非山非市到偏遠地區高中皆享有無距離的大學課程資源鏈結。

林口高中高栢鈴校長表示，教育局自105學年度為迎接新課綱挑戰 ，積極規劃成立課務發展工作圈及10個課程發展中心， 協助各校課程發展與教師增能， 讓新北各高中均能發展出獨特學校特色課程， 同時也提供與大學共創平臺建立課程合作機制， 不僅充實學生學習歷程，生涯進路規劃上有更多元選擇。 政大是許多高中生嚮往頂尖學府， 期待透過合作備忘錄提供各高中更豐沛課程與教學資源， 在充足資源挹注下，高中生能適性發展邁向璀璨未來。

板橋高中高二林緯俊同學表示，自己對於法政和商管有濃厚的興趣， 而政治大學是自己非常嚮往的學府。 對於未來新北市與政大的的課程充滿期待， 不僅能提前體驗大學課程並使用政大磨課師課程平臺， 透過線上學習增廣見識，也能同時豐厚自我學習歷程檔案， 對大學校系選擇就能有更清楚的目標。

教育局長張明文表示，面對高中新課綱，新北市立足臺灣放眼國際， 不僅連結國外資源簽訂雙聯學制，國內則積極與大學接軌共創學習。 本次新北市與政治大學課程合作，嘉惠全新北市學子， 更能優化高中的學科知識與教師專業發展， 接下來將陸續與優質大學合作接軌， 打造新北成為跨界與跨域的大教育城。