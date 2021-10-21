新北市與政治大學簽訂課程合作備忘錄 攜手邁向新北大教育航道

新北市於今年8月開展大專院校與高國中小共同參與新北大教育計畫，讓在地學生近距離接觸不同主題課程，並深化高中與大學合作開課，今(21)日在副市長劉和然見證下，由教育局長張明文與政大校長郭明政簽訂課程合作備忘錄（MOU），落實教學資源共享、未來人才培育與在地區域鏈結，借重政大法政、商管、語文卓越貢獻與資源，讓新北市高中具頂尖學術能力學生開拓學習歷程與視野。
副市長劉和然表示，面對新課綱及111年大學新型考招，如何與大學接軌並做好學習歷程檔案是許多學生及家長關心重點。新北市首次與頂尖大學簽訂合作備忘錄，開創高中與大學整合課程及教學資源，跨階段、多元性及自主性的課程合作方案，提供境內高中學子在地就學享有多元豐富的大學資源。
政治大學校長郭明政則強調，大學是社會的智庫與綠洲，也是終身學習的地方，希望能跨越圍牆向下札根，建構更加寛廣的學習社群。未來將由政治大學開設大學實體先修課程、高中專班、數位通識、微學分課程及線上開放課程平臺，供新北境內高中生修習並提早參與大學課程，學生經大學甄選入學錄取政大可抵免學分。政大也會提供升學講座及系所資訊，作為升大學進路強力後盾，並提供新北市高中課程發展所需諮詢委員，協助進行教師增能及交流活動。
此外，也結合111年即將啟動的新北市高中在地就學大聯盟計畫內涵，教育局邀集板橋高中、林口高中、新北高中、新店高中、中和高中及北大高中等總召學校，成為與大學共創課程資源基地。將從學科拔尖、雙語國際與資訊科學等發展面向，強化教師、高中生與頂尖大學合作機制，更讓從城市、非山非市到偏遠地區高中皆享有無距離的大學課程資源鏈結。
林口高中高栢鈴校長表示，教育局自105學年度為迎接新課綱挑戰，積極規劃成立課務發展工作圈及10個課程發展中心，協助各校課程發展與教師增能，讓新北各高中均能發展出獨特學校特色課程，同時也提供與大學共創平臺建立課程合作機制，不僅充實學生學習歷程，生涯進路規劃上有更多元選擇。政大是許多高中生嚮往頂尖學府，期待透過合作備忘錄提供各高中更豐沛課程與教學資源，在充足資源挹注下，高中生能適性發展邁向璀璨未來。
板橋高中高二林緯俊同學表示，自己對於法政和商管有濃厚的興趣，而政治大學是自己非常嚮往的學府。對於未來新北市與政大的的課程充滿期待，不僅能提前體驗大學課程並使用政大磨課師課程平臺，透過線上學習增廣見識，也能同時豐厚自我學習歷程檔案，對大學校系選擇就能有更清楚的目標。
教育局長張明文表示，面對高中新課綱，新北市立足臺灣放眼國際，不僅連結國外資源簽訂雙聯學制，國內則積極與大學接軌共創學習。本次新北市與政治大學課程合作，嘉惠全新北市學子，更能優化高中的學科知識與教師專業發展，接下來將陸續與優質大學合作接軌，打造新北成為跨界與跨域的大教育城。