新北表揚國小教務有功人員 整合工作理論與實務 資深領航全巿共學

新北市公私立國小教務（導）主任會議今(21)日於 中和區積穗國小舉辦，採實體與線上方式併行辦理。 本次會議以透視教務核心工作為主要議題， 帶領全市國小教務主任熟悉校務基礎工作及SOP，協助教務（導） 主任解決實務現場的困境，現場也頒發110年度教務有功人員獎項 ，建立教務人員的學習典範。

教育局表示，110學年度國小教務主任總計222名， 但初任教務主任僅53名，比例約24%，更迭比例不高， 非常感謝這群在教務工作努力的夥伴，讓各校教學工作穩定成長。 教育局為強化行政支持，自109學年起培訓資深教務培力種子講師 ，編輯《教務主任SOP手冊》，內容包含員額計算、 代理代課教師甄選、教師職級務、公開授課、定期評量紙筆測驗等1 2項標準作業流程，並由主任們透過專業分享， 提供教務人員在推動實務工作時能有所依循， 為未來教育行政工作儲備更豐沛的能量。

另外，新北市每年度皆選拔教務有功人員及學校， 肯定學校教務人員的奉獻辛勞， 讓學生持續在良好的學習環境中成長。110年度獲獎學校有中和國 小及昌平國小2校，獲獎之個人則有崇德、龍埔、濂洞、平溪、 光華、鄧公、思賢、北新、正義及中和國小等10名主任及組長。

教務有功學校昌平國小全校教師平均年齡35歲， 校內的資深教師從當時的初任教師堅守至今，見證昌平發展的歲月， 昌平的願景致力於學生的學習， 分享傳承於校內新進教師及全市教師， 陳月滿校長說能夠榮獲教務有功學校， 是昌平團隊共同用歲月奮鬥經營的成果。

榮獲新北市有功人員正義國小吳忠霖主任回憶， 在一次巡堂過程中偶遇了小哲，患有輕度自閉症， 不太能去理解他人說的話，唯一感興趣的事情就是畫圖。 在那以後的每次巡堂，忠霖主任都會特地「偶遇」小哲，陪他聊天、 陪伴他作畫。漸漸的，小哲開始敞開心房，和同儕分享自己的作品， 後來還獲得新北市美展優等。他說：「 身為教育人員最大的幸福莫過於看到孩子們快樂學習且健康成長發揮 自己所長」。

鄧公國小江喬英主任為了推動雙語教學實驗計畫不遺餘力， 經過與校內老師們的細細討論， 為計畫做好萬全的準備及製作詳細簡報， 向校內教師說明計畫執行規劃與分工，獲得同仁、 家長與學生的十足肯定， 其規劃的課程正式納入學校英語學習地圖的一環， 不但獲得新聞媒體的正面報導， 也帶動全校師生積極學習英語的風氣。

教育局長張明文表示，新北市多年推動教務主任工作研討會議， 逐步擬定具體方案，積極協助主任熟悉教務工作，以陪伴、 支持的方式，成為推動教務工作上最強而有力的後盾。 期許所有教務主任不僅能奠定校務推動的扎實基礎， 也能成為相互支援的共好夥伴， 未來在引領學校課程發展等業務有亮眼的表現， 並成為卓越的行政領導人才。