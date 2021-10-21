青農女力向前行 三芝女青農陳韻如從農真「莓」好

臺灣女性參與農業事務的貢獻越來越顯著， 從農早已不是男性的專利，農村女性除了負擔繁重的農務勞動， 也扛起家庭照顧等功能，她們是農業經濟的推手， 也是家庭與社會最重要的力量。 而在三芝種植草莓苗的女青農陳韻如，正是眾多農村女性的縮影。

在三芝經營「芝樂草莓園」的陳韻如原本從事美容業， 但因工作時間較長，希望能多陪伴孩子，於是後來選擇離開美容業， 嫁到三芝後，因為先生家中有塊田地，讓她開始接觸農業， 並透過叔叔的建議: 「草莓的種植歷史是在北部地區開始，但因環境與氣候的適應問題， 未能大量推廣，但經過時代變遷及技術演進，或許可以再試試看」， 於是一頭栽進了草莓的世界裡。「芝樂草莓園」 目前主力作物為草莓苗，另外也有販售草莓果實及草莓手工果醬( 12月份過後草莓產季提供)，目前10月份天氣逐漸轉涼， 正是種植草莓的好時期， 想親自動手體驗種植草莓樂趣的朋友趕快到「芝樂草莓園」 臉書粉絲團訂購草莓苗。

陳韻如表示，因為三芝地區冬天多雨， 剛開始種植的時候風雨一來導致損失慘重， 但隨著時間與經驗的累積，以及網路資訊的發達， 讓她更了解草莓種植的技巧，例如草莓喜歡水但是又不能積水， 所以排水性好的介質很重要，若排水性不夠好導致積水， 夏天炎熱時會把根部燙傷導致爛根。 陳韻如也將擔任工程師的老公常說的「人、機、料、法、環境」 的原則應用到農業上， 在無數次的實驗過程中找到一套適合當地氣候的草莓育苗模式。 陳韻如也表示，為了多陪伴在孩子身邊，即使農忙， 每周還是會抽空到學校當故事媽媽， 也利用自身的專業教小朋友在校園裡體驗種草莓， 未來更規劃打造草莓觀光果園，成為三芝新景點， 帶動三芝地區的觀光產業。

農業局長李玟表示，婦女一直是農村家庭與社會最重要的力量， 隨著時代演進，從事農耕不再只是男性的專利， 對於有意願從事農業的女青年將持續提供相關輔導措施， 鼓勵青農返鄉從事農耕， 期盼年輕人為農業投入更多創新能量及活力， 歡迎各位朋友多多支持新北女性青農，為「新北青農女力」加油!

照片來源：新北市政府農業局提供